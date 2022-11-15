Львівські хірурги сформували ніс 17-річній дівчині з фрагменту її ребра

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" 17-річній дівчині реконструювали ніс, імплантувавши фрагмент її ребра.

Про це повідомили у лікарні.

17-річна Вікторія мала дефект зовнішнього носа з народження, у неї був повністю відсутній хрящ. Через це дитина мала проблеми з диханням.

Однак лікарі казали, що вирішити проблему можна буде лише у дорослому віці, коли у дівчини повністю сформується череп.

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" 17-річній дівчині реконструювали ніс

Батьки дитини хотіли оперуватися за кордоном, однак зрештою вирішили лікуватися у Львівському "Охматдиті", куди приїздили хірурги зі США Стівен Ортен і Крейг Хобар.

Лікарі взяли 6-сантиметровий фрагмент хряща з сьомого ребра дівчинки

На той час, як Вікторії призначили операцію, американці поїхали додому, однак українські колеги почали використовувати їхні методики.

Своє 18-річчя Вікторія зустрічає у новому образі, в якому їй подобається все

"Віка не боялася, навпаки, вона дуже хотіла, щоб все нарешті сталося. Перед операцією вона подивилася такі операції на Youtube, ще мені розказала, що за чим буде, знала, що її чекає, але була впевнена, що все буде добре", – каже мама пацієнтки.

Лікарі взяли 6-сантиметровий фрагмент хряща з сьомого ребра дівчинки і сформували з нього носову перегородку і всі необхідні структури.

"У підсумку забрався горбик носа. Хрящ у носі вирішив водночас і функціональні, і косметичні проблеми", – розповідає щелепно-лицевий хірург Христина Погранична.

Вікторія почувається добре, їй уже зняли шину і вона вільно дихає, залишається невеликий набряк, але за кілька тижнів він мине.

Дівчина навчається на фельдшера. Своє 18-річчя Вікторія зустрічає у новому образі, в якому їй подобається все.

Нагадаємо, хірурги у Львові провели складну операцію бійцю, який отримав осколкове поранення.