До України повернули ще 103 незаконно депортованих дитини

Додому вдалось повернути 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України.
Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу в Медіацентрі 16 листопада.
"За даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини", – сказав він.
Ярослав Шанько зазначив, що наразі в Уряді працюють над розробкою законодавчого механізму про повернення незаконно вивезених до Росії дітей.
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Станом на ранок 16 листопада, в наслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло 432 дитина, 835 – дістали поранення.
Нагадаємо, 15 листопада Україна зазнала масованої ракетної атаки від росіян. У соцмережах українці зазначають, що вони втратили страх, але не віру.
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