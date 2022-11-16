До України повернули ще 103 незаконно депортованих дитини

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Додому вдалось повернути 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України. 

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько на брифінгу в Медіацентрі 16 листопада.

"За даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини", – сказав він.

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Ярослав Шанько зазначив, що наразі в Уряді працюють над розробкою  законодавчого механізму про повернення незаконно вивезених до Росії дітей.

 Фото: urban_light/Depositphotos

Станом на ранок 16 листопада, в наслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло 432 дитина, 835 – дістали поранення.

Нагадаємо, 15 листопада Україна зазнала масованої ракетної атаки від росіян. У соцмережах українці зазначають, що вони втратили страх, але не віру.

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