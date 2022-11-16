Попри війну в Україні вже зареєстрували понад 200 тисяч шлюбів – Мін'юст

В Україні за 2022 рік вже зареєстрували 200 409 шлюбів.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Зокрема, від 15 жовтня до 15 листопада 15509 пар офіційно взяли шлюб.

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"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю!", – зазначили в установі.

Фото: Мін'юст

У Мін'юсті додали, що за останній місяць в Україні народилось 16 162 дитини.

А впродовж всього року населення країни збільшилось на 183105 новонароджених українців та україночок.

Нагадаємо, статисти відмічають хорошу тенденцію зі збільшення кількості шлюбів, яка значно переважає число розлучень.

У Києві за 250 днів повномасштабної війни одружилися 19 669 пар та народилось 11 304 малюки.