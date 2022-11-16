Обережно, ведмідь: ДПСУ радить утриматися від незаконного перетину кордону

Прикордонники Чернівецького загону закликають охочих незаконно перетнути державний кордон – не робити цього, аби не наражати життя на небезпеку.
Річ у тім, що днями поблизу українсько-румунського кордону у Чернівецькій області камери зафіксували карпатського ведмедя, застерігають у Держприкордонслужбі.
Хижу тварину побачили на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".
"Дорослий ведмідь потрапив у поле зору спеціального обладнання серед ночі.
Господар Карпат неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", – резюмували прикордонник.
|Фото: ДПСУ
Також вони зауважили, що днями раніше на вказаній ділянці ДПСУ виявила та затримала порушників, які намагалися незаконно виїхати з України під час дії воєнного стану. Вони прямували до Румунії.
"Охоронці кордону в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", – наголошують у Держприкордонслужбі.
Прикордонники опублікували доказове фото з камери, яка зафіксувала хижака. На світлині також можна побачити трьох ухилянтів, яких затримали прикордонники під час спроби втекти з країни.
|Фото: ДПСУ
Нагадаємо, раніше Ізмаїльський прикордонний загін опублікував 7 цікавих випадків затримань, коли чоловіки призовного віку намагалися втекти з території Одеської області до країн-"сусідів" – Молдови та Румунії.
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