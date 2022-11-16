Обережно, ведмідь: ДПСУ радить утриматися від незаконного перетину кордону

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Прикордонники Чернівецького загону закликають охочих незаконно перетнути державний кордон – не робити цього, аби не наражати життя на небезпеку.

Річ у тім, що днями поблизу українсько-румунського кордону у Чернівецькій області камери зафіксували карпатського ведмедя, застерігають у Держприкордонслужбі.

Хижу тварину побачили на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

"Дорослий ведмідь потрапив у поле зору спеціального обладнання серед ночі.

Господар Карпат неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", – резюмували прикордонник.

 Фото: ДПСУ

Також вони зауважили, що днями раніше на вказаній ділянці ДПСУ виявила та затримала порушників, які намагалися незаконно виїхати з України під час дії воєнного стану. Вони прямували до Румунії.

"Охоронці кордону в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", – наголошують у Держприкордонслужбі.

Прикордонники опублікували доказове фото з камери, яка зафіксувала хижака. На світлині також можна побачити трьох ухилянтів, яких затримали прикордонники під час спроби втекти з країни.

 Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше Ізмаїльський прикордонний загін опублікував 7 цікавих випадків затримань, коли чоловіки призовного віку намагалися втекти з території Одеської області до країн-"сусідів" – Молдови та Румунії.

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