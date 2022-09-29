У Києві посилять безпеку у школах: відправлять "Муніципальну охорону"

Міська влада посилює заходи безпеки в усіх столичних школах.

До закладів освіти направлять "Муніципальну охорону", повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Йдеться про школи, які знаходяться саме у комунальній власності міста. Їх додали до переліку об'єктів, які потребують пріоритетних заходів охорони та збереження.

"Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський.

Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету. Наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в навчальних закладах", – розповів чиновник.

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В умовах воєнного стану щонайменше один представник "Муніципальної охорони" працюватиме в кожній школі міста.

Окрім цього керівники шкіл в усіх районах столиці нещодавно пройшли навчання з питань цивільного захисту та територіальної оборони. Школи Києва також обладнали тривожними кнопками.

Нагадаємо, раніше у Міністерство внутрішніх справ анонсувало посилення заходів безпеки і в школах Київської області.

Окрім цього МВС почало відправляти спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі в різні області України.