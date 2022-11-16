"Найгарячіша точка в країні": поліція врятувала з Бахмута родину, яка пережила авіаудар РФ. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Із Бахмута, що на Донеччині, поліцейські евакуювали родину, яка пережила російський авіаудар.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Бахмут – місто, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів армії РФ, що знищує практично цілі вулиці.

"Місто є найгарячішою точкою в країні", – наголошують правоохоронці.

У пошкоджених оселях місцевих мешканців немає світла, води та газу. Деякі люди продовжують там жити, утім нестерпні умови існування змушують багатьох покидати рідний дім.

Одній із таких родин виїхати з Бахмута допомогли правоохоронці – літній жінці, її синові з порушеннями здоров’я та їхній кішці.

Одного разу російський снаряд влучив біля оселі родини, залишивши величезну вирву. Будинок вистояв, тому спочатку сім'я не поспішала покидати домівку.

Утім, після двох місяців виживання в складних умовах російський снаряд знову поцілив біля них. В результаті, загорівся сусідній будинок. Тоді жінка разом із сином таки вирішили евакуюватися. 

По допомогу вона звернулася до поліцейських Донеччини, адже виїхати самотужки було неможливо – родина живе живуть у найнебезпечнішому районі, який ворог бомбить щодня.

"Поліцейські миттєво відреагували та вивезли родину разом із домашнім улюбленцем у більш безпечне місце. У рятувальному рейсі взяли участь парамедики та незмінний помічник бахмутської поліції такса Рем. До останньої можливості поліція й надалі допомагатиме жителям Бахмута евакуюватися", – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотирилапого "талісмана" Рема, який має важливу місію і допомагає поліцейським Донеччини евакуювати українців із гарячих точок. 

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