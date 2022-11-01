"Має важливу місію": поліцейські з Донеччини показали чотирилапого талісмана Рема. ВІДЕО

У серпні цього року поліцейський Павло Дяченко знайшов цуценя на місці чергового російського обстрілу у Бахмуті, що на Донеччині.

Він не зміг покинути таксеня напризволяще і забрав до себе, чим врятував йому життя – уже за годину росіяни вдруге поцілили у те саме місце.

Тепер чотирилапий напарник правоохоронця на ім'я Рем всюди слідує за своїм господарем – і на службі, і вдома. Ба більше, зараз песик підріс і тепер сам допомагає рятувати життя, розповідають у Національній поліції України.

Зокрема, Рем разом в складі екіпажу поліції виїжджає на евакуацію громадян. При цьому таксеня не є службовим собакою, підкреслюють поліцейські. У нього є інша, не менш важлива місія.

"Він допомагає пережити біль людям, а особливо дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. Безумовна, безхитрісна любов тварини лікує душі, понівечені росіянами", – наголошують у Нацполіції.

І хоча Рем не шукає міни, як чернігівський пес-піротехнік Патрон чи пухнаста розвідниця Вєста, проте він уже встиг пройти "хрещення вогнем" зі своїм господарем – одного разу поблизу них влучив ворожий снаряд "Урагану" (реактивна система залпового вогню).

Бахмутські правоохоронці відзначають, що Рем став для них вірним другом і талісманом.

"Невеличкий, але такий хоробрий, він надихає нас, не дає забути просту істину: аби врятувати життя, не потрібно якихось особливих вмінь – тільки щире бажання", – наголошують поліцейські.

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