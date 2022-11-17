Членство РФ та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті призупинили через війну

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив діяльність національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі через війну проти України.

Офіційною причиною стало те, що Росія та Білорусь "не здатні виконувати свої зобов’язання щодо членства згідно зі Статутом МПК", йдеться на сайті комітету.

Відповідне рішення ухвалили організації-члени МПК на позачерговій Генеральній асамблеї у Берліні 16 листопада.

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"Я хочу, щоб ми жили у світі, де спорт об’єднує світ у мирних змаганнях, дозволяючи спортсменам змагатися зі своїми суперниками в безпечному та надійному середовищі.

Ситуація, з якою зараз стикається світ спорту, дуже напружена і складна. Я сподіваюся і молюся, щоб "конфлікт" в Україні якнайшвидше припинився, щоб був забезпечений мир і щоб більше не було загиблих чи постраждалих невинних людей", – сказав президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

Перед голосуванням члени МПК могли висловити свою думку.

Зокрема, можливість виступити на Надзвичайній Генеральній Асамблеї отримали комітети Росії та Білорусі.

Зрештою, "за" припинення членства НПК Росії проголосували 64 делегати, "проти" – 39, а 16 – утрималися від голосування. Аналогічне рішення щодо Білорусі підтримали 54 делегати, 45 – виступили проти, а 18 – утрималися.

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Національні паралімпійські комітети РФ та Білорусі мають право оскаржити це рішення.

Однак якщо апеляції не буде задоволена, призупинення членства зможе скасувати лише Генеральна асамблея, що відбудеться в останньому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, за даними сайту "Янголи спорту" вже 110 українських спортсменів загинули на війні, яку розв'язала Росія.

Раніше спортсменів з Росії та Білорусі виключили з понад 90% світових змагань.

Також президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосив про виключення російських і білоруських боксерів із рейтингів організації.