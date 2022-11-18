Понад 5 тисяч російських підручників та атестати вилучили у ліцеї деокупованого Куп'янська

Ірина Кирилович
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18 листопада 2022

У звільненому Куп'янську, Харківської області правоохоронці провели огляд ліцею і вилучили понад 5 тисяч російських підручників та атестатів російського зразка, – повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів.

Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", – йдеться у повідомленні.

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На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про "мир та дружбу".

 Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). 

 Фото: Харківська обласна прокуратура
 Фото: Харківська обласна прокуратура

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 Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, мешканцю окупованого Куп'янська на Харківщині, який очолив відділ освіти окупаційної "адміністрації", повідомили про підозру у колабораціонізмі.

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