Для киян проведуть тренінг з основ домедичної допомоги у метро: перелік станцій

У Києві на станціях метрополітену 18 листопада проведуть тренінги з основ домедичної допомоги.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Короткі тренінги для містян проведуть працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Директорка Департамент охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург закликала киян долучатися до навчань.

Навчальні тренінги триватимуть 18 листопада з 13:00 до 17:00.

Фото: КМДА

За словами Гінзбург, програма складена таким чином, аби громадяни за короткий проміжок часу змогли навчитися основним навичкам надання першої домедичної допомоги постраждалому. Зокрема:

правильно оцінити стан травмованого,

надати допомогу під час масивної кровотечі,

допомогти під час порушення прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.

Вона додала, що "у деяких ситуаціях не потрібно бути дипломованим медиком, щоб врятувати людині життя". Натомість навіть елементарні навички з надання домедичної допомоги не завадять в умовах повномасштабної війни.

"Багато з наших медиків "швидких" мають історії, коли протриматися до їхнього приїзду постраждалому допомогло саме те, що поряд опинилася людина, яка знала, як зупинити кров або провести серцево-легеневу реанімацію. У вас є всі шанси одного разу також врятувати чиєсь життя", – наголошує Гінзбург.

Відвідати тренінг можна на одній зі станцій метрополітену:

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Дружби народів" (перехід);

"Шулявка" (проміжний вестибюль);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Олімпійська" (проміжний вестибюль);

"Палац "Україна" (вестибюль перед турнікетом)

"Театральна" (перехід);

"Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);

"Позняки" (балкон над платформою);

"Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом).

У КМДА запевняють, що всі тренери – досвідчені спеціалісти та педагоги. Вони постійно навчають майбутніх медиків та ведуть курси підвищення кваліфікації для лікарів, фельдшерів і медсестер.