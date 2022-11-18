Учнів та викладачів у Маріуполі змушують в’язати шкарпетки окупантам РФ – міськрада

Дітей та дорослих у тимчасово окупованому Маріуполі змушують шити одяг для російських окупантів.

Про це свідчить відповідний документ так званого "відділу культури адміністрації міста", який оприлюднила чинна Маріупольська міська рада.

Загарбники українського міста оголосити "культурно-патріотичну акцію" з цинічною назвою "Теплая Zабота". Задекларована мета – "розвиток системи патріотичного виховання громадян "ДНР", а також підтримка російських найманців, убивць, ґвалтівників та мародерів – "освободителей Донбасса".

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"Культурно-патріотичну акцію "Теплая Zабота" запроваджують російські окупанти у Маріуполі. І вона направлена зовсім не на підтримку мирних жителів, які замерзають у місті. Її мета – шиття одягу для російських військових. Тобто тих, хто вбивав маріупольців і продовжує вбивати український народ", – наголошують у міськраді.

Згідно з "наказом", до пошиття одягу російським солдатам долучать викладачів та вихованців закладів культури. При цьому у міськраді наголошують, що самі маріупольці нині живуть у скрутному становищі – діти та дорослі мерзнуть у пошкоджених окупантами будинках.

Фото: Маріупольська міська рада

"Тож наших дітей змусять шити одяг російським вбивцям та окупантам. І це в той час, коли самі діти та їх батьки замерзають у будинках без вікон та опалення, пишучи крейдою: "Допоможіть! Замерзаємо!"

Цинізм "руського миру" не має меж", – наголошують у Маріупольській міськраді.

Зміст опублікованого "наказу" межує з абсурдом. Окупаційна "влада" вирішила провести паралель між такими собі "традиціями" РФ з часів Першої світової війни та українцями, які з неназваних причин мають в'язати "носки", "шарфы" и "варежки" російським окупантам, які повбивали десятки тисяч мирних мешканців і зруйнували ціле місто.

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Згодом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував допис про те, що згаданий вище "наказ" почав діяти. На скриншоті можна побачити фото шкарпеток, зв'язаних для окупантів.

Скриншот з Telegram-каналу радника мера Маріуполя

"Сьогодні ми показали документ щодо примусу наших діточок обшивати російських окупантів. Зараз (яка несподіванка) окупанти готують "спростування". Черговий антіфейк.

Тому аби два рази не вставати одразу – в Маріупольском районі, зокрема колишньому Нікольському районі така примусова акція вже триває. Про що без сорому повідомляє окупаційна влада Нікольського району", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше у Маріупольській міськраді показали, як окупанти "відновили" навчання у місцевих школах, де уроки проходять не у класах, а в коридорах.