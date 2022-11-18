Не схожі на Чумацький Шлях: телескоп Вебба виявив дві яскраві галактики із раннього Всесвіту. ФОТО

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" виявили дві надзвичайно яскраві галактики із раннього Всесвіту.

Ці галактики з'явилися орієнтовно через 450 і 350 мільйонів років після Великого вибуху, повідомляють у NASA.

Спектроскопічні вимірювання телескопа Вебба допоможуть підтвердити це у майбутньому, переконані науковці. На думку дослідників, ці галактики можуть кардинально змінити уявлення і знання про найперші зірки.

"Все, що ми бачимо, є новим. "Вебб" показує нам, що існує дуже багатий Всесвіт за межами того, що ми собі уявляли. Вкотре Всесвіт здивував нас. Ці ранні галактики дуже незвичайні в багатьох відношеннях", – наголошує Томмазо Треу з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, головний дослідник однієї з програм "Вебба".

Всесвіту – 13,8 мільярдів років, констатує астроном з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Гарт Іллінгворт, який також є одним із тих, хто допоміг зародити ідею створення телескопа Вебба у 1980-х роках.

"Ми озираємося на 98 відсотків усього часу, щоб побачити таку галактику", – наголошує Іллінгворт і додає, що не сумнівається у тому, що дослідники зможуть знайти й більш віддалені галактики.

Водночас Еріка Нельсон з Університету Колорадо зізналася, що команда була вражена можливістю виміряти форми цих перших галактик:

"Спокійні, впорядковані диски ставлять під сумнів наше розуміння того, як формувалися перші галактики в переповненому, хаотичному ранньому Всесвіті. Це чудове відкриття компактних дисків у такі ранні часи стало можливим лише завдяки набагато чіткішим зображенням "Вебба" в інфрачервоному світлі порівняно з "Хабблом".

На думку Томмазо Треу, нововиявлені перші галактики суттєво відрізняються не лише від Чумацького Шляху, але і від інших великих галактик, які ми бачимо навколо себе сьогодні.

Іллінгворт підкреслив, що ці галактики – надзвичайно яскраві. Він припускає, що одна із причин цього може полягати у масивності:

"Вони могли бути дуже масивними, з великою кількістю зірок низької маси, як пізніші галактики. Або ж вони могли бути набагато менш масивними, складатися з набагато меншої кількості надзвичайно яскравих зірок, відомих як зірки Популяції III".

Як пише The Washington Post, цитуючи астрономів, ці давні галактики виглядають червоними, тому що далеко знаходяться і швидко рухаються – настільки, що довжини хвиль світла розтягуються Всесвітом.

За словами Іллінгворта, розмір цих віддалених галактик становить двадцяту частину розміру Чумацького Шляху. Вони складаються здебільшого з водню та гелію, але містять меншу кількість інших елементів. Як пояснює дослідник, відсутність елементів – ознака молодості. Водночас на розвиток елементів, що існують сьогодні, були потрібні сотні мільйонів років.

Зірки у цих ранніх галактиках також у мільйон разів яскравіші за Сонце, підкреслюють науковці.