Google Знання: в Україні запустили онлайн хаб з освітніми курсами

В Україні запустили освітній хаб "Google Знання", за допомогою якого громадяни можуть легко знаходити шкільні або робочі курси, розвивати нові навички.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя", – підкреслюють у відомстві.

Щоб відвідати платформу, необхідно перейти за посиланням.

Користь освітнього хабу, зокрема, у тому, що кожен охочий може покращити наявні навички та опанувати нові знання у дистанційному режимі – навіть сидячи вдома.

Наразі у "Google Знання" представлені три розділи:

Знання для школи, зокрема проєкт "Навчайте, де б ви не були". Ця ініціативу Google буде корисною українським вчителям, батькам школярів, а також в цілому закладам освіти.

"Закриття закладів освіти впливає на вчителів, учнів і батьків у всьому світі. У ці незвичайні часи технології можуть допомогти спростити дистанційне навчання та зробити його більш доступним", – наголошують автори проєкту.

Крім того, у "Google Знання" є навчальний контент для дітей різних класів і для позакласного навчання. А ще на платформі батьки школярів можуть знайти посібник із безпеки дітей в інтернеті.

Другим проєктом Google для українських користувачів є різноманітні курси, які допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес. Також на платформі можна отримати професійні сертифікати від Google.

Третій розділ – "Знання для життя", де українці можуть ознайомитися з різними інструментами, створеними, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Наприклад: Google об'єктив, Google Крини, Google Академія, Google планета Земля тощо.

"Переходьте за посиланням Google Знання і покажіть, який освітній потенціал має наша країна", – підсумували у Мінцифри.

Інформаційними партнерами хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія.Цифрова освіта, які допомагають популяризувати освітні ресурси для українців.

Нагадаємо, українцям нададуть 700 стипендій для навчання на IT-курсах завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та WNISEF.