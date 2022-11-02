Google Знання: в Україні запустили онлайн хаб з освітніми курсами

В Україні запустили освітній хаб "Google Знання", за допомогою якого громадяни можуть легко знаходити шкільні або робочі курси, розвивати нові навички.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя", – підкреслюють у відомстві.
Щоб відвідати платформу, необхідно перейти за посиланням.
Користь освітнього хабу, зокрема, у тому, що кожен охочий може покращити наявні навички та опанувати нові знання у дистанційному режимі – навіть сидячи вдома.
|Фото: Marianarbh1/Depositphotos
Наразі у "Google Знання" представлені три розділи:
Знання для школи, зокрема проєкт "Навчайте, де б ви не були". Ця ініціативу Google буде корисною українським вчителям, батькам школярів, а також в цілому закладам освіти.
"Закриття закладів освіти впливає на вчителів, учнів і батьків у всьому світі. У ці незвичайні часи технології можуть допомогти спростити дистанційне навчання та зробити його більш доступним", – наголошують автори проєкту.
Крім того, у "Google Знання" є навчальний контент для дітей різних класів і для позакласного навчання. А ще на платформі батьки школярів можуть знайти посібник із безпеки дітей в інтернеті.
Другим проєктом Google для українських користувачів є різноманітні курси, які допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес. Також на платформі можна отримати професійні сертифікати від Google.
Третій розділ – "Знання для життя", де українці можуть ознайомитися з різними інструментами, створеними, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Наприклад: Google об'єктив, Google Крини, Google Академія, Google планета Земля тощо.
"Переходьте за посиланням Google Знання і покажіть, який освітній потенціал має наша країна", – підсумували у Мінцифри.
Інформаційними партнерами хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія.Цифрова освіта, які допомагають популяризувати освітні ресурси для українців.
Нагадаємо, українцям нададуть 700 стипендій для навчання на IT-курсах завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та WNISEF.
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