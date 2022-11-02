Найбільше "початківців": оголосили результати нацтесту з медіаграмотності

Організатори національного тесту з медіаграмотності, який пройшов в Україні 27 жовтня, оголосили результати та імена переможців.

Про це повідомляється на сторінці національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр" у Facebook.

Загалом участь у тесті з медіаграмотності взяли 32 586 учасники, 17 555 з яких – встигли відповісти на усі запитання.

При цьому жінок серед учасників було більше, ніж чоловіків – 76% проти 23%. Найбільше учасників організатори зафіксували у Київській області – 1450 осіб. Крім того, нацтестування з медіаграмотності проходили громадяни з усієї України, зокрема і з тимчасово окупованих РФ регіонів.

"Радіємо, що в тесті взяли участь українці з усієї країни! Зокрема й з Луганської, Донецької, Херсонської областей, а також з Криму!" – розповідають у "Фільтрі".

Найбільше учасників було віком від 15 до 18 років (23%), трохи менше – 15% – віком від 40 до 49 років.

Організатори ініціативи також визначили, наскільки медіаграмотними виявилися учасники тестування. Більшість громадян – 44% – досягли рівня "Початківець", 42% – "Майже ГУРУ", серед "Новачків" – 5% українців. Найбільшу кількість балів отримали 9% учасників, рівень обізнаності яких оцінили як "ГУРУ медіаграмотності".

Крім того, "Фільтр" опублікував імена 30 переможців національного тесту з медіаграмотності, які отримають різні призи: планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та інше. Відповідний перелік імен можна знайти за посиланням. Організатори тесту сконтактують з ними особисто.

Водночас кожен учасник отримає сертифікат про проходження тесту із кількістю набраних балів (максимально 34 бали) на електронну пошту у п'ятницю, 4 листопада.

"Всі-всі-всі, хто взяв участь в тесті, – ви молодці, пишаємося кожним із вас!" – підсумували у "Фільтрі".

Нагадаємо, тестування для перевірки рівня критичного мислення провели в Україні впродовж Глобального тижня медіаграмотності 24-30 жовтня.