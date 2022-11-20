Пронести не вдасться: українцям нагадали, які речі не можна брати у потяг

Під час дії воєнного стану в Україні правоохоронці перевіряють пасажирів на вокзалах у посиленому режимі.

Громадян перевіряють на вході, диспетчери контролюють весь маршрут, у вагонах деяких потягів є відеоспостереження.

Вокзал – територія безпеки, тому важливо дотримуватися правил і не мати при собі речей, які можуть нашкодити іншим та спричинити проблеми із законом, наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Українцям розповіли, які предмети не можна брати з собою у потяг в умовах воєнного стану:

вогнепальну зброю, набої або спецзасоби, якщо ви не військовий або якщо ця зброя не зареєстрована;

вибухівку;

холодну зброю без дозволу на неї, утім виняток становлять кухонні спортивні або мисливські ножі;

як і в мирний час – заборонено перевозити наркотики, психотропи та отруйні речовини;

самозаймисті речовини, як-от білий фосфор чи фосфористий і кремнистий водень;

легкозаймисті речовини, як-от бензин чи ацетон;

радіоактивні речовини;

газові балони, які були у вжитку.

У центрі стратегічних комунікацій наголошують, що пронести небезпечний багаж непомітно не вдасться, адже під час воєнного стану пасажирів "Укрзалізниці" перевіряють. А на головних залізничних вокзалах Києва та Харкова встановлена система ретельного огляду пасажирів та їхнього багажу. Йдеться про стаціонарні рамки-металошукачі, установки для рентгену та ручні металодетектори.

Українців закликають не лише дотримуватися правил самим, але й інформувати працівників "Укрзалізниці" або поліцію, якщо ви помітили заборонені речі у інших пасажирів.

Водночас працівник "Укрзалізниці" зобов'язаний потім повідомити поліцію про наявність заборонених предметів.

Пам'ятайте, що за порушення вимог пасажирові загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність.