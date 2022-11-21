Вистояли на Майдані – переможемо у війні. Українці згадують початок Революції Гідності

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Адже 22 листопада 2004 року розпочалася Помаранчева революція, а 9 років тому, 21 листопада 2013 року – Революція Гідності.

Того дня 2013 року українці вийшли на Майдан на мирне зібрання – так почалась тривала боротьба проти диктаторського режиму.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції та спогади українців про історичний день 9 років тому.

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Фото: Владислав Содель

"На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки…Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо!

І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України", – привітав українців президент Володимир Зеленський.

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"Хочу не тільки привітати нас усіх з Днем гідності та свободи, але із тим, що ми зробили правильний історичний вибір, що змогли зберегти та розповісти надзвичайно важливу правду про нас самих, про Революцію Гідності, про Героїв Небесної Сотні…

Думаю, що саме приклад боротьби Небесної Сотні із озброєними силовиками, що саме дух і атмосфера Євромайдану зміцнили нас на боротьбу, стали праобразами нашої сьогоднішньої воюючої, нескореної і сміливої спільноти", – написав голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Користувачі соцмереж також пригадали свій досвід участі у Революції Гідності.

"Сьогодні 9 річниця Революції Гідності. Я пам'ятаю все дуже так, ніби це було вчора. Пам'ятаю запахи: чорного диму на Груші, чаю, нічних багать.

Вважаю, що без Революції Гідності ми б зараз були як Білорусь. Про цю Революцію – одна з кращих моїх пісень", – написав музикант Андрій Фріл.

Своїми спогадами та світлинами поділився фотограф Владислав Содель:

"На своїх фото дев'ятирічної давнини я впізнаю більше половини людей. Це мої друзі, колеги, знайомі. Тут багато журналістів та представників громадянського суспільства.

На цих фото є колеги... вбитий окупантами Макс Левін, зниклий у полоні Дмитро Хилюк, вбитий Павло Шеремет...Ви всі були і в той момент і зараз гідно захищаєте та відстоюєте цей вибір жити у вільній країні", – написав він.

"Що таке гідність? Здається, це бути Українцем. Зі святом, мої Пташата!" – написала захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка").

"Пару робіт Івана Пішти. Серія "Спогади на полотні"

Гідність – це те, що попри все має лишатися з вами. З річницею Революції Гідності!" – пише волонтерка Юлія Смірнова.

"Коли відбулася Революція Гідності, я була в 11 класі, а люди, старші за мене на рік чи два, вже відстоювали наше європейське майбутнє. Цього дня почалася Революція Гідності, яка змінила хід історії.

Я хочу подякувати за те, що маю зараз, і вшанувати пам'ять тих, хто поліг за нашу із вами свободу. Свобода і новий день мають свою ціну. І тепер ми знаємо яку", – написала військова Маргарита Рівчаченко.

"З Днем Свободи та Гідності! Переможемо" – також привітала українців ілюстраторка і письменниця Олена Павлова.

"Я скажу так: після листопада 2013 року в мене ні разу не було відчуття безнадії, відчуття вʼязкої, непереборної безвиході.

Був сум, і відчай, і страх, і горе, і злість і туга, і паніка, але безнадії більше не було ні разу. Навіть тоді, коли я думала, що треба буде на днях евакуювати своїх з Центральної України, бо рускі туди дійдуть.

Це і відзначаємо сьогодні – День Гідності і Свободи на дуже важкому шляху за право бути собою у вільному світі", – поділилася письменниця Євгенія Кузнєцова.

"День гідності та свободи. День, який щоразу нагадує, що для вільної людини немає нічого неможливого" – написала волонтерка Ольга Кричинська.

"Важко уявити, що всього якихось 9 років тому в центрі Києва стояв пам'ятник Лєніну, сфера послуг у столиці була тотально російськомовна, а на радіо було всього 5% пісень українською.

За ці 9 років відбувся велетенський поступ. Прийшов "час, коли один скаже: "Слава Україні! ", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!". А ще восени 2013 це видавалось фантастикою.

Мені подобається цьогорічне гасло: Вистояли на Майдані – переможемо у війні!" – пригадала співорганізаторка "Мовомаратону" Іванна Кобєлєва.

"Для мене цей день позначений словами "De Libertate" Григорія Сковороди, який говорив про свободу як найвище благо, але водночас цей день щороку нагадує нам і про те, що інколи ми не можемо втекти від світу.

І доводиться спинятися, розвертатися обличчям до загрози, щоб відкинути ворога, щоб не впасти у сіру облуду. Боротися століття за століттям. Щоб зрештою вибороти перемогу!" – написала провідна редакторка Vivat Олена Рибка.