Вперше за 50 років: космічний корабель Orion облетів Місяць на мінімальній висоті. ВІДЕО

Космічний апарат Orion, який запустило американське космічне агентство (NASA), дістався Місяця і облетів його на мінімальній відстані.

Апарат виконав завдання в рамках місії Artemis I – це вперше після того, як людина висадилась на Місяць 50 років тому в рамках програми Apollo.

Корабель пролетів над Місяцем на відстані близько 130 кілометрів, повідомляє Sky News.

Таке сильне наближення було спричинене тим, що космічний апарат та його три тестові муляжі перебували на зворотному боці Місяця.

В результаті у диспетчерів польотів у Х’юстоні на пів години обірвався зв’язок, тобто вони не знали, чи був успішним запуск критичного двигуна, поки капсула не вийшла з-за Місяця.

"Оріон" також пролетів над місцем посадки корабля "Аполлон-11", де люди вперше приземлилися на поверхню Місяця.

"Це один із тих днів, про які ви думали та говорили протягом тривалого-довгого часу", – сказав керівник польоту Зеб Сковілл.

Фото: NASA

Коли капсула Orion вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали назад зображення Землі – блакитну крапку, оточену темрявою.

Якщо все піде добре, у п’ятницю ще один запущений двигун виведе космічний апарат на цю орбіту.

Капсула проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж повернутися додому. Приземлення заплановано на 11 грудня.

Нагадаємо, NASA запустили на Місяць ракету, яка "несла" космічний корабель "Оріон", 16 листопада.

Мета цієї місії під назвою "Артеміда I"– повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше за півстоліття.