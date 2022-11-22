"Українська освіта не йшла навіть під час окупації": Шкарлет про ситуацію на Херсонщині

На Херсонщині продовжують навчання за українською програмою 65 тисяч дітей.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у марафоні "Єдині новини" 22 листопада.

"З Херсонщини українська освіта не йшла навіть під час окупації. Там 383 заклади освіти, з них 14 повністю зруйновані, пошкоджено 81.

У 157 закладах загальної середньої освіти продовжують навчатися майже 65 тисяч учнів", – сказав він.

Фото: МОН

Шкарлет додав, що частина дітей все ще перебуває в окупації. Йдеться про 4 громади, які розташовані на лівому березі Дніпра.

Попри це, вчителі та учні за можливості продовжують навчання по українській програмі.

Загалом, на деокупованих територіях через нестабільну ситуацію освітній процес відбувається дистанційно. Але вибірково вчителі ініціюють зустрічі з учнями та проводять живі уроки, щоб надолужити матеріал.

Шкарлет зазначив, що більшість закладів освіти на деокупованих територіях розграбована та замінована, там працюють підрозділи ДСНС.