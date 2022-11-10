"Мова має значення": Київ виключив російську мову з програми державних шкіл

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2022

У Києві російську мову виключили з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Проєкт рішення передбачає здійснення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову.

Відповідне рішення підтримали 94 депутатів Київської міської ради, повідомляють на сайті установи. 

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"В умовах війни з Російською Федерацією недоцільне та неправильне проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва", – кажуть депутати. 

 Фото: racorn/Depositphotos

Голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що росіяни неодноразово заявляли, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова". 

"У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. 

Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – сказав Васильчук.

Раніше у КМДА повідомили, що у столичних школах не викладатимуть російську мову навіть факультативно. 

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Також російську припинили вивчати у державних школах Житомира і Миколаєва.

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