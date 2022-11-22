Netflix "приписав" князя Ярослава Мудрого до РФ: у Мінкульті сподіваються, що не навмисно

На стримінговій платформі Netflix у січні 2023 року з'явиться другий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла". Презентуючи нових героїв на широку аудиторію у соцмережах, у компанії припустилися історичної помилки.

Зокрема, київського князя Ярослава Мудрого, постаті якого знайшлося місце у серіалі, творці "вікінгів" назвали "правителем Північної Росії".

Це викликало бурю негативних коментарів у соцмережах, привернувши й увагу Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі відомства, глава Мінкульту Олександр Ткаченко провів розмову з регіональним директором Netflix Алексом Лонгом.

"Ми звернули увагу на цю помилку, пояснили в чому проблема. Вони розуміють, що це проблема. Вони також зрозуміли, що це неправильно, призводить до скандалу та їхнього негативного іміджу", – наголосили у Мінкульті.

Реакція Мінкульту на історичну помилку під час презентації другого сезону серіалу

Як виявилося згодом, помилки у Netflix припустилися лише під час презентації нових героїв у соцмережах.

"Ми отримали відповідь від регіонального директора. Вони видалили твіт і виправили у всіх соцмережах, що це князь Київської Русі", – повідомили у пресслужбі відомства.

Netflix дійсно вже виправив фактологічну історичну помилку на сторінках у соцмережах.

Міністр культури та інформаційної політики також прокоментував ситуацію. Він сподівається, що київського князя "приписали" до Росії "випадково та неумисно".

"По ситуації, що склалась з Netflix, коли нашу Русь (сподіваюсь, що випадково і неумисно) сплутали з росією, а нашого Ярослава Мудрого зробили князем земель Північної росії, є два висновки:

1. Маємо ще багато роботи в освідченні міжнародної аудиторії про нашу історію;

2. Тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво. Дякую Netflix, окремо регіональному директору Алексу Лонгу", – написав Ткаченко.

При цьому міністр додав, що наразі ще з'ясовує, що відбувається у самому серіалі.

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Ярослав Володимирович (Мудрий) – київський князь із династії Рюриковичів. 1026 року уклав угоду із братом Мстиславом, поділивши Руську землю по Дніпру; отримав Київ з Правобережжям, а Мстислав – Чернігів з Лівобережжям. Після смерті Мстислава (1036) Ярослав Мудрий став одноосібним володарем Русі.

Він правив у сучасних адміністративних кордонах нинішньої України із охопленням до Новгорода. Москва була заснована лише через 100 років (перша згадка датується 1147 роком).

Мудрим його назвали за видатні досягнення та реформи. Помер Ярослав Володимирович у Вишгороді (нині – Київщина) та був похований у Софійському соборі у Києві.