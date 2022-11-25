Як 120 років у людей: Книга рекордів Гіннеса визначила найстарішу кішку

Книга рекордів Гіннеса визначила найстарішу живу кішку у світі – рекордсменкою стала 26-річна Флоссі з Орпінгтона, що на південному сході Лондона.

Флоссі встановила рекорд у віці 26 років 329 днів, що у перерахунку на людський вік становить приблизно 120 років, повідомляють на сайті Guinness World Records.

"Нехай зовнішній вигляд не вводить вас в оману: Флоссі може бути такою ж красивою та грайливою, як кошеня, але вона – леді поважного віку", – кажуть у Книзі рекордів.

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Кішка-рекордсменка погано бачить і чує, але добре почувається, любить гратися і швидко адаптується до нового середовища, незважаючи на відсутність зору.

Фото: Guinness World Records

За своє довге життя Флоссі пережила двох господарів, а у 2022 році потрапила під опіку Cats Protection – благодійної організації у Великій Британії, яка займається захистом котів.

"Ми були приголомшені, коли побачили у ветеринарній карті Флоссі показала, що їй 27 років", – сказала координаторка відділення Cats Protection Наомі Рослінг.

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Історія Флоссі почалася в грудні 1995 року, коли її забрав до себе працівник лікарні, неподалік від якої жила групка бродячих котів.

Медики пожаліли кошенят, яким на той час було лише кілька місяців, і вирішили взяти по одному додому.

Після кількох місяців життя на вулиці маленька Флоссі опинилася в оточенні любові, теплої їжі та іграшок, але за 10 років господар кішки помер.

Флоссі взяла до себе сестра її попереднього власника. Кішка прожила з нею 14 років, але коли їй було 24 – вже друга її власниця пішла з життя.

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Книга рекордів Гіннеса визначила найстаршу нині живу кішку у світі

Кішку забрав до себе син її попереднього власника. Він піклувався про Флоссі 3 роки, а згодом передав уже стареньку кішку волонтерам.

"Це було нелегке рішення. Він звернувся до нас за допомогою, коли це було в інтересах Флоссі.

Відповідальне володіння кішкою – це коли хтось ставить потреби тварини вище своїх почуттів", – каже Наомі Рослінг із Cats Protection.

Так у 2022 році Флоссі стала "бездомною" – після понад 26 років щасливого життя у людей.

Флоссі встановила рекорд у віці 26 років 329 днів, що у перерахунку на людський вік становить 120 років

Через вік кішки ймовірність знайти новий дім була маленькою, але Флоссі пощастило. Працівниця організації Вікі Грін мала досвід догляду за літніми котами – її попередній домашній улюбленець Ханібан прожив до 21 року.

"Сьогодні Вікі ділиться підбадьорливими новинами про самопочуття Флоссі: вона в доброму здоров’ї та легко звикла до свого нового дому і нової мами", – кажуть у Книзі рекордів.

"Перші кілька ночей вона була голосною, тому що не могла бачити в темряві, і була трохи збентежена в новому оточенні, але тепер спить усю ніч, пригорнувшись до мене на ліжку", – розповідає Вікі Грін.

Тепер у Флоссі є улюблена жовта ковдра, тепле ліжко, смачна їжа та обійми

Тепер у Флоссі є улюблена жовта ковдра, тепле ліжко, смачна їжа та обійми.

"З самого початку я знала, що Флоссі – особлива кішка, але не думала, що буду жити вдома зі світовим рекордсменом.

Вона така ласкава та грайлива, особливо коли згадуєш, скільки їй років. Я надзвичайно пишаюся тим, що Cats Protection підібрала для мене такого чудового кота", – каже Вікі.

У Cats Protection сподіваються, що історія Флоссі спонукає людей надавати притулок для стареньких кішок.

"Ці тварини хочуть лише зручного ліжка та спокійного, люблячого дому. Вони можуть дати стільки ніжності, але часто доживають віку у притулках", – кажуть зоозахисники.

Нагадаємо, найстарішим котом, який жив колись, є Крем Пафф (Creme Puff) з Техасу. Кіт-рекордсмен народився у 1967 році і прожив 38 років.