У Києві запровадили "режим світлового дня" для шкіл: що зміниться?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 листопада 2022

З 28 листопада навчання в школах очно та в онлайн-режимі буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація у Telegram.

"Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто вводить цей режим як мінімум до початку зимових канікул", – йдеться у повідомленні.

Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні. 

 Фото: alebloshka/Depositphotos

Ті учні, які навчаються онлайн, підключатимуться до уроків за можливості, тому опрацювання тем і завдання повинні дублюватися через месенджери та електронною поштою. 

Повторення пройденого матеріалу на наступному уроці – обов’язкове, наголошують у КМДА.

Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Нагадаємо, раніше мер Києва розповів, коли розпочнуться і завершаться зимові канікули у столичних школах.

Читайте також: Як відбуватиметься навчання у Києві в умовах постійних відключень світла – пояснюють у КМДА


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