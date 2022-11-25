У Києві запровадили "режим світлового дня" для шкіл: що зміниться?

З 28 листопада навчання в школах очно та в онлайн-режимі буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00.
Про це повідомила Київська міська держадміністрація у Telegram.
"Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто вводить цей режим як мінімум до початку зимових канікул", – йдеться у повідомленні.
Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні.
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Ті учні, які навчаються онлайн, підключатимуться до уроків за можливості, тому опрацювання тем і завдання повинні дублюватися через месенджери та електронною поштою.
Повторення пройденого матеріалу на наступному уроці – обов’язкове, наголошують у КМДА.
Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
Нагадаємо, раніше мер Києва розповів, коли розпочнуться і завершаться зимові канікули у столичних школах.
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