Без бюрократії: у Дії розпочався бета-тест заяви на шлюб онлайн

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 листопада 2022

У застосунку "Дія" розпочали запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн.

Відтепер молодята зможуть подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія одруження.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів –10 хвилин на порталі Дія…

Якщо вам більше 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку – долучайтеся до бета-тесту за посиланням", – каже Федоров.

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 Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Раніше молодятам необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора, йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. 

Після цього потрібно було обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату. Тепер оформити все можна буде онлайн.

"Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси", – каже Федоров.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію".

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