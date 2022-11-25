Без бюрократії: у Дії розпочався бета-тест заяви на шлюб онлайн

У застосунку "Дія" розпочали запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн.

Відтепер молодята зможуть подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія одруження.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів –10 хвилин на порталі Дія…

Якщо вам більше 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку – долучайтеся до бета-тесту за посиланням", – каже Федоров.

Фото: AntonMatyukha /Depositphotos

Раніше молодятам необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора, йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи.

Після цього потрібно було обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату. Тепер оформити все можна буде онлайн.

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"Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси", – каже Федоров.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію".