Кому в Україні заборонено одружуватися? Пояснення Мін'юсту

В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду.
Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.
Примушувати людей до одруження не можна.
Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.
Стаття 26 Сімейного кодексу встановлює перелік людей, які не можуть одружуватися між собою, повідомили у Міністерстві юстиції України у Facebook.
|Фото: Emma Bauso/Pexels
Зокрема, одружитися не можуть:
❎ родичі прямої лінії споріднення;
❎ рідні брати й сестри, зокрема повнорідні і неповнорідні.
Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків.
А неповнорідними вважаються ті, які мають спільну матір або спільного батька.
❎ двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
❎ усиновлювач та усиновлена ним дитина.
Шлюб між усиновлювачем і прийомною дитиною можуть зареєструвати лише після скасування усиновлення.
Водночас суд може надати право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, яких він усиновив.
Нагадаємо, у Мін'юсті пояснили, у яких випадках українці можуть одружуватися до 18 років.
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