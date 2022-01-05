Кому в Україні заборонено одружуватися? Пояснення Мін'юсту

В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду.

Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушувати людей до одруження не можна.

Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.

Стаття 26 Сімейного кодексу встановлює перелік людей, які не можуть одружуватися між собою, повідомили у Міністерстві юстиції України у Facebook.

Фото: Emma Bauso/Pexels

Зокрема, одружитися не можуть:

❎ родичі прямої лінії споріднення;

❎ рідні брати й сестри, зокрема повнорідні і неповнорідні.

Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків.

А неповнорідними вважаються ті, які мають спільну матір або спільного батька.

❎ двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

❎ усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб між усиновлювачем і прийомною дитиною можуть зареєструвати лише після скасування усиновлення.

Водночас суд може надати право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, яких він усиновив.

Нагадаємо, у Мін'юсті пояснили, у яких випадках українці можуть одружуватися до 18 років.

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