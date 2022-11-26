Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 листопада 2022

Молодший сержант Національної гвардії України Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства. 

Військовий завоював призові місця у трьох версіях: 1 місце у "легкому контакті",  1 місце у "повному контакті", 3 місце у "дозованому контакті".

Чемпіонат пройшов у польському місті Ополе, повідомляє Центральне територіальне Управління Нацгвардії.

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"У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків світу, в тому числі й полтавський гвардієць Олександр", – кажуть у Нацгвардії.

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 Фото: Центральне територіальне Управління Національної гвардії

Змагання з бойового двоборства поєднують в собі стрільбу з пневматичних гвинтівок та всестильовий бій з різних версій бойових мистецтв.

 Нацгвардієць Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства

"Я вірив у себе та свої сили і був впевнений, що я виборю перемогу для України. 

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Нехай усі знають, що ми не просто сильні, а ми незламні і завжди готові до нових випробувань і перемог, як і в цій війні", – сказав Олександр Скляр.

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 Військовий завоював призові місця у трьох версіях

Нагадаємо, раніше українка Вікторія Безус та її собака Бліка з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування.

А дніпровський спортсмен Дмитро Грунський протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни, і встановив подвійний рекорд.

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