Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО

Молодший сержант Національної гвардії України Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства.

Військовий завоював призові місця у трьох версіях: 1 місце у "легкому контакті", 1 місце у "повному контакті", 3 місце у "дозованому контакті".

Чемпіонат пройшов у польському місті Ополе, повідомляє Центральне територіальне Управління Нацгвардії.

Реклама:

"У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків світу, в тому числі й полтавський гвардієць Олександр", – кажуть у Нацгвардії.

Фото: Центральне територіальне Управління Національної гвардії

Змагання з бойового двоборства поєднують в собі стрільбу з пневматичних гвинтівок та всестильовий бій з різних версій бойових мистецтв.

Нацгвардієць Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства

"Я вірив у себе та свої сили і був впевнений, що я виборю перемогу для України.

Реклама:

Нехай усі знають, що ми не просто сильні, а ми незламні і завжди готові до нових випробувань і перемог, як і в цій війні", – сказав Олександр Скляр.

Військовий завоював призові місця у трьох версіях

Нагадаємо, раніше українка Вікторія Безус та її собака Бліка з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування.

А дніпровський спортсмен Дмитро Грунський протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни, і встановив подвійний рекорд.