Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО

Молодший сержант Національної гвардії України Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства.
Військовий завоював призові місця у трьох версіях: 1 місце у "легкому контакті", 1 місце у "повному контакті", 3 місце у "дозованому контакті".
Чемпіонат пройшов у польському місті Ополе, повідомляє Центральне територіальне Управління Нацгвардії.
"У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків світу, в тому числі й полтавський гвардієць Олександр", – кажуть у Нацгвардії.
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|Фото: Центральне територіальне Управління Національної гвардії
Змагання з бойового двоборства поєднують в собі стрільбу з пневматичних гвинтівок та всестильовий бій з різних версій бойових мистецтв.
|Нацгвардієць Олександр Скляр посів перше місце на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства
"Я вірив у себе та свої сили і був впевнений, що я виборю перемогу для України.
Нехай усі знають, що ми не просто сильні, а ми незламні і завжди готові до нових випробувань і перемог, як і в цій війні", – сказав Олександр Скляр.
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|Військовий завоював призові місця у трьох версіях
Нагадаємо, раніше українка Вікторія Безус та її собака Бліка з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування.
А дніпровський спортсмен Дмитро Грунський протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни, і встановив подвійний рекорд.
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