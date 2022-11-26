Запаліть свічку пам'яті. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

Цього року 26 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

У День пам’яті жертв Голодомору українців закликають запалити свічку у вікні – 26 листопада о 16:00, а також долучитись до Загальнонаціональної хвилини мовчання.

У Міністерстві культури та інформаційної політики опублікували щемке відео про акцію "Запали свічку".

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"Як і 90 років тому, сьогодні росія переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору – знищення української ідентичності та української нації.

Проте ми знаємо – наша пам’ять про минулі злочини має бути живою і чесною, щоб запобігти геноциду в майбутньому", – наголошують у відомстві.

"Закликаємо українців по всьому світу і громадян інших країн засвітити вогники у вікнах як вияв скорботи за загиблими, віри в перемогу України й готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися", – пише Мінкульт.

Нагадаємо, в Україні змінюється ставлення до Голодомору 1932-1933 років: все більше українців вважають його геноцидом.

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Також українська влада нагадала, що росіяни будуть відповідати за історичний злочин Голодомору та теперішні воєнні злочини.