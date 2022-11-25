У МОЗ показали наслідки обстрілу лікарні й дитмайданчику в Куп’янську. ФОТО

25 листопада російські окупанти обстріляли лікарню та дитячий майданчик у Куп’янську на Харківщині.
Російські ракети влучили у місцеву лікарню та дитячий майданчик, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"Сьогодні зранку знову "прилетіло" по Купʼянську. Вдарили ракетами С-300.
На щастя, без жертв. Діти гратися ще не вийшли, а лікарня через загрози перестала працювати як стаціонар", – кажуть у МОЗ.
|Фото: МОЗ
Минулого року в куп’янській лікарні зробили капітальний ремонт, розповіли у відомстві.
У лікарні були неврологічне, хірургічне, кардіологічне, травматологічне, гінекологічне, діагностичне відділення та відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги.
Лікарня обслуговувала місто та район – 120 тисяч людей.
|Російські окупанти обстріляли лікарню та дитячий майданчик у Куп’янську
"Головне – без жертв. Бетон та обладнання відновимо.
Відбудова – лише питання часу, причому незрівнянно меншого, ніж час, який знадобиться поколінням нелюдів, щоб змити з себе цю ганьбу", – зазначили у МОЗ.
|На щастя, потерпілих і загиблих немає
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області і вбили двохденне немовля.
Двох лікарів вдалося дістали з-під завалів, розповів Віктор Ляшко. Після трагедії він емоційно звернувся до ВООЗ і російського міністра охорони здоров'я.
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