"Не дамо Путіну вкрасти Різдво": у Києві встановлять головну ялинку країни

У Києві встановлять головну ялинку країни, не зважаючи на петицію про недоцільність святкових заходів в умовах війни.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю РБК.

"Скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво", – сказав мер.

За словами Віталія Кличка, він обговорював святкування Нового року з військовими, які знаходяться на передовій.

"І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?" – розповів Кличко.

Новий рік у Києві у довоєнні роки. Фото: stok.karas.uliia.gmail.com/Depositphotos

Міська влада звернулися до бізнесу, який погодився за свої приватні кошти встановити ялинки "без новорічного пафосу".

"Це буде кілька локацій в багатьох районах нашого міста. І на Софійській площі також. Це, так би мовити, натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз. Ялинки будуть встановлені", – заявив мер.

Утім, міський голова зазначив, що масових заходів не буде, зокрема концертних програм та фастфудів.

Головна ялинка країни під час війни буде висотою до 10 метрів і без ілюмінацій, розповів "Вечірньому Києву" Ігор Добруцький, голова компанії "Folk Ukraine", яка традиційно займається новорічними святами.

Ялинки у мирний час були по 30 метрів.

Святкове дерево у столиці буде, як і раніше, штучне, біля нього планують встановити вертеп і дідуха.

Також у "Folk Ukraine" створять малу копію ялинки, деревце розмістять на першому поверсі Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали, як будуть святкувати Новий рік у регіонах.