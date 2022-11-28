"Не дамо Путіну вкрасти Різдво": у Києві встановлять головну ялинку країни

У Києві встановлять головну ялинку країни, не зважаючи на петицію про недоцільність святкових заходів в умовах війни.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю РБК.
"Скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво", – сказав мер.
За словами Віталія Кличка, він обговорював святкування Нового року з військовими, які знаходяться на передовій.
"І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?" – розповів Кличко.
|Новий рік у Києві у довоєнні роки. Фото: stok.karas.uliia.gmail.com/Depositphotos
Міська влада звернулися до бізнесу, який погодився за свої приватні кошти встановити ялинки "без новорічного пафосу".
"Це буде кілька локацій в багатьох районах нашого міста. І на Софійській площі також. Це, так би мовити, натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз. Ялинки будуть встановлені", – заявив мер.
Утім, міський голова зазначив, що масових заходів не буде, зокрема концертних програм та фастфудів.
Головна ялинка країни під час війни буде висотою до 10 метрів і без ілюмінацій, розповів "Вечірньому Києву" Ігор Добруцький, голова компанії "Folk Ukraine", яка традиційно займається новорічними святами.
Ялинки у мирний час були по 30 метрів.
Святкове дерево у столиці буде, як і раніше, штучне, біля нього планують встановити вертеп і дідуха.
Також у "Folk Ukraine" створять малу копію ялинки, деревце розмістять на першому поверсі Музею історії міста Києва.
Нагадаємо, раніше ми писали, як будуть святкувати Новий рік у регіонах.
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