На війні з Росією загинула 101 жінка-військовослужбовиця – Резніков

В Україні на фронті загинула 101 жінка-військовослужбовиця, 50 вважаються зниклими безвісті, а 100 отримали пораненні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час шостого жіночого форуму.

350 жінок відзначені державними нагородами, а дві – отримали звання Героїв України посмертно. Йдеться про Інну Дерусову та Катерину Ступницьку.

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Загалом в українському війську наразі служать 59 тис. 786 жінок, 18 тис. жінок є цивільними працівницями у ЗСУ. 41 тис. обіймають саме військові посади і 5 тис. знаходяться на передовій.

Загалом в українському війську наразі служать 59 тис. 786 жінок

Міністр також зазначив, що добровільно на облік до військкоматів стала 1 тис. жінок.

Олексій Резніков розповів, що наразі завершує роботу група Міноборони, яка відпрацьовує моделі бронежилетів для жінок.

"Моделі бронежилетів проходять випробування, їх готові робити українські виробники. Як тільки випробування завершаться, ми готові їх замовляти і закупати. Аналогічна ситуація і з формою для жінок. Пам’ятаємо історію з парадом на підборах, тому хочемо все перевірити", – каже міністр.

Нагадаємо, за даними на жовтень 2022-го року у Збройних силах України понад 40 тисяч жінок перебували на військових посадах.