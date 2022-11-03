Львівський оборонний кластер пояснив, чому саморобні бронежилети не захищають. ФОТО

Дехто з українців помилково вважає, що будь-яка плита може захистити військового від кулі чи уламків.

У Львівському оборонному кластері нагадали, що не так із саморобними бронежилетами і показати колекцію протестованих броніків.

"З початку війни була дуже поширена думка, що краще абиякий бронежилет, ніж зовсім ніякого. Це не так.

Якщо бронежилет неякісний, то в тіло потрапляє не тільки куля, а шмат уламків. Це вже гарантований "200-й", – каже голова правління ЛОК Максим Плєхов.

Фото: Вікторія Андрєєва/УП. Життя

Детальніше про дитячі бронежилети, народження броніка в цеху, філософію ЛОК та благодійників кластера можна дізнатися з матеріалу "Бронежилети для дітей – наша нова реальність. Як Львівський оборонний кластер рятує українцям життя".

ЛОК не лише виготовляє бронежилети, а й тестує засоби індивідуального бронезахисту

ЛОК не лише виготовляє бронежилети, а й тестує засоби індивідуального бронезахисту, які закуповують волонтери.

Так у лабораторії кластера утворилася колекція протестованих плит, серед яких є дуже неякісні.

Найнезвичнішим екземпляром в колекції є бронеплита, власноруч зварена з автомобільних ресор: вона легко пробилась і при цьому була занадто важка.

У ЛОК рекомендують радитися з фахівцями і тестувати бронежилети у лабораторіях

"У людей були цілі гаражі, які пиляли і зварювали ці ресори. І всі вони кажуть: наші ресори ви точно не прострілите…

Власне, це було однією з місій ЛОК – ми пояснювали, що це не можна робити", – додає керівник відділу комунікацій Антон Федченко.

У кластері запевняють: саморобні плити для бронежилетів – це небезпечна ініціатива.

У лабораторії кластера вже утворилася колекція протестованих броніків

"Дуже мало хто може самостійно протестувати плиту з відповідним набоєм, швидкістю, відстанню", – сказав Максим Плєхов у коментарі "УП. Життя".

Також виробники саморобних плит зазвичай не тестують їх за вимогами ДСТУ чи NIJ, не вимірють позаперешкодну деформацію, пояснювала експертка Галина Бронік.

У ЛОК рекомендують радитися з фахівцями і тестувати бронежилети у лабораторіях, перш ніж передавати їх на фронт.

Нагадаємо, раніше в Україні вивели новий сорт посівних конопель "Софія". Учені вважають, що в майбутньому їх можна використовувати для виготовлення військових бронежилетів.