Львівський оборонний кластер пояснив, чому саморобні бронежилети не захищають. ФОТО

Дехто з українців помилково вважає, що будь-яка плита може захистити військового від кулі чи уламків.
У Львівському оборонному кластері нагадали, що не так із саморобними бронежилетами і показати колекцію протестованих броніків.
"З початку війни була дуже поширена думка, що краще абиякий бронежилет, ніж зовсім ніякого. Це не так.
Якщо бронежилет неякісний, то в тіло потрапляє не тільки куля, а шмат уламків. Це вже гарантований "200-й", – каже голова правління ЛОК Максим Плєхов.
|Фото: Вікторія Андрєєва/УП. Життя
Детальніше про дитячі бронежилети, народження броніка в цеху, філософію ЛОК та благодійників кластера можна дізнатися з матеріалу "Бронежилети для дітей – наша нова реальність. Як Львівський оборонний кластер рятує українцям життя".
|ЛОК не лише виготовляє бронежилети, а й тестує засоби індивідуального бронезахисту
ЛОК не лише виготовляє бронежилети, а й тестує засоби індивідуального бронезахисту, які закуповують волонтери.
Так у лабораторії кластера утворилася колекція протестованих плит, серед яких є дуже неякісні.
Найнезвичнішим екземпляром в колекції є бронеплита, власноруч зварена з автомобільних ресор: вона легко пробилась і при цьому була занадто важка.
|У ЛОК рекомендують радитися з фахівцями і тестувати бронежилети у лабораторіях
"У людей були цілі гаражі, які пиляли і зварювали ці ресори. І всі вони кажуть: наші ресори ви точно не прострілите…
Власне, це було однією з місій ЛОК – ми пояснювали, що це не можна робити", – додає керівник відділу комунікацій Антон Федченко.
У кластері запевняють: саморобні плити для бронежилетів – це небезпечна ініціатива.
|У лабораторії кластера вже утворилася колекція протестованих броніків
"Дуже мало хто може самостійно протестувати плиту з відповідним набоєм, швидкістю, відстанню", – сказав Максим Плєхов у коментарі "УП. Життя".
Також виробники саморобних плит зазвичай не тестують їх за вимогами ДСТУ чи NIJ, не вимірють позаперешкодну деформацію, пояснювала експертка Галина Бронік.
У ЛОК рекомендують радитися з фахівцями і тестувати бронежилети у лабораторіях, перш ніж передавати їх на фронт.
Нагадаємо, раніше в Україні вивели новий сорт посівних конопель "Софія". Учені вважають, що в майбутньому їх можна використовувати для виготовлення військових бронежилетів.
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