Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського у Криму – омбудсмен

Російський Червоний Хрест, який є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, вкрав майно українського ЧХ у тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр.

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Також українській організації належали 6 автомобілів та оргтехніка для роботи персоналу, повідомив Лубінець.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації…

Усе це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом", – заявив омбудсмен.

Фото: Дмитро Лубінець

Лубінець розповів, що звернувся до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за роз’ясненнями.

Він попросив пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста.

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Станом на сьогодні, Уповноважений не отримав відповіді.

"Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації.

Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху ЧХ з усього світу?" – додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше Російський Червоний Хрест почав збирати донати на "підтримку" сімей мобілізованих російських окупантів.

Український Червоний Хрест у відповідь на це закликав партнерів з міжнародного Руху ЧХ запровадити "жорсткі заходи".