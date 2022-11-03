Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського у Криму – омбудсмен

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 листопада 2022

Російський Червоний Хрест, який є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, вкрав майно українського ЧХ у тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр.

Також українській організації належали 6 автомобілів та оргтехніка для роботи персоналу, повідомив Лубінець.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації…

Усе це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом", – заявив омбудсмен.

 Фото: Дмитро Лубінець

Лубінець розповів, що звернувся до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за роз’ясненнями. 

Він попросив пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста.

Станом на сьогодні, Уповноважений не отримав відповіді. 

"Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації.

Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху ЧХ з усього світу?" – додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше Російський Червоний Хрест почав збирати донати на "підтримку" сімей мобілізованих російських окупантів.

Український Червоний Хрест у відповідь на це закликав партнерів з міжнародного Руху ЧХ запровадити "жорсткі заходи".

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