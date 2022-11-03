Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського у Криму – омбудсмен

Російський Червоний Хрест, який є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, вкрав майно українського ЧХ у тимчасово окупованому Криму.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр.
Також українській організації належали 6 автомобілів та оргтехніка для роботи персоналу, повідомив Лубінець.
"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації…
Усе це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом", – заявив омбудсмен.
|Фото: Дмитро Лубінець
Лубінець розповів, що звернувся до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за роз’ясненнями.
Він попросив пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста.
Станом на сьогодні, Уповноважений не отримав відповіді.
"Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації.
Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху ЧХ з усього світу?" – додав Лубінець.
Нагадаємо, раніше Російський Червоний Хрест почав збирати донати на "підтримку" сімей мобілізованих російських окупантів.
Український Червоний Хрест у відповідь на це закликав партнерів з міжнародного Руху ЧХ запровадити "жорсткі заходи".
Читайте також: Як (не)допомагає Червоний Хрест українцям під час війни? Розбираємося, як працює організація