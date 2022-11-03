З якої відстані водію видно пішохода у темряві і як на це впливає одяг– пояснюють у МОЗ

Через постійне зменшення рівня освітлення на вулицях, а також масове відключення світлофорів збільшується кількість аварій. Видимість у темряві обмежена.

Особливо водіям важко помітити пішохода, якщо він вдягнений у темний одяг, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Відстань, з якої водій помічає пішохода у темряві, одягнутого у темне складає 20 метрів, 50 – якщо людина вбрана у світле, і 130 – якщо на його одязі наявні світловідбивні елементи.

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"За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, що загинули внаслідок ДТП, зросла на 25 %. Пам’ятайте, що на ДТП виїжджають не лише поліцейські, а й медики центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які щодня зазнають додаткового навантаження в умовах повномасштабного вторгнення", – кажуть у відомстві.

У МОЗ радять, як бути більш помітним у темряві і не стати жертвами дорожньо-транспортних пригод.

Що робити пішоходам, які пересуваються темними вулицями:

вдягати яскравий (світлий) одяг;

використовувати світловідбивачі, збільшують видимість пішохода в кілька разів, їх треба вішати на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);

бути уважними на дорозі;

переходити дорогу у встановлених місцях, підсвічувати її ліхтариком, а перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;

не використовувати навушники та не відволікатися на телефон;

користуватися хідниками, де це можливо;

навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та стежити, щоби вони не вибігали на проїжджу частину.

Нагадаємо, у Києві водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери на одязі – маленькі значки або наклейки, які відбивають світло у темряві.

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