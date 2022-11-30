У ПЦУ роз'яснили, коли цьогоріч святкувати День святого Миколая

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 листопада 2022

Цьогоріч віряни відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця не за Григоріанським календарем 6 грудня, а за Юліанським – 19, як і раніше.

Попри те, що Православна Церква України дозволила святкувати Різдво в Україні 25 грудня, рішення про зміну календаря не було ухвалене, пояснюють у ПЦУ.

"Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року", – наголошують у Священному Синоді.

Цього року, як і раніше, віряни святкуватимуть:

  • 19 грудня – День святого Миколая,
  • 7 січня – Різдво Христове,
  • 14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого,
  • 19 січня – свято Хрещення Господнього.
 Фото: Fotoreserg/Depositphotos

У ПЦУ також нагадали, що враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, Священний Синод дозволяє, аби богослужіння за чином свята Різдва Христового проводилися 25 грудня. Утім, є умова – відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади.

Водночас у Православній Церкві зауважують:

"Таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня".

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Якщо богослужіння на честь Різдва Христового звершується 25 грудня, то через єпархіальні управління до Київської Митрополії необхідно передати письмову інформацію про кількість учасників. Це необхідно для того, аби з'ясувати реальну церковну потребу під час ухвалення рішення стосовно переходу на новоюліанський календар, пояснюють у ПЦУ.

"Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях", – підсумували у Священному Синоді.

Нагадаємо, як пояснювали раніше у ПЦУ, віряни, які братимуть участь у богослужінні 25 грудня, звільняються від обмежень посту.

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