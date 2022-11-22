"Бога не виявлено": як українці реагують на обшук СБУ у Києво-Печерській Лаврі

22 листопада до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври навідалися СБУ, поліція та Національної гвардія України, аби провести там контррозвідувальні заходи.

Пояснили "візит" спецслужби тим, що в умовах війни з РФ зростає ризик терористичних актів, диверсій, тому не можна допустити, аби Лавра стала осередком "руського миру".

Спецслужби прийшли до Лаври після того, як стало відомо, що там на дев’ятому місяці повномасштабної війни досі моляться за Росію. Доказове відео однієї із таких "служб" оприлюднив священник ПЦУ Михайло Омелян.

Громадяни реагують на новину про те, що правоохоронці прийшли до Києво-Печерської Лаври з певним полегшенням, заявляючи, що це потрібно було зробити давно. Деякі – традиційно створюють меми.

"Українська правда. Життя" розповідає, що говорять українці у соцмережах про ранковий візит СБУ до храму УПЦ МП.

Соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич прокоментував обшук у Лаврі імпровізованим діалогом:

Скріншот допису Івана Марунича у Facebook

Письменник Остап Українець візит правоохоронців назвав "першою за 30 років Службою Божою України".

Скріншот допису Остапа Українця у Facebook

Журналіст Андрій Стельмах акцентував увагу на невтішних виразах обличчя представників духовенства, які, ймовірно, усвідомили, що більше ніхто не буде молитися за країну-агресорку у стінах Лаври. Згадав він і проросійських політиків, які більше не зможуть "рішить вапрос".

"Твій погляд, коли подзвонив Медведчуку, Шуфричу, Новинському, Рабіновичу, Бойку, а ніхто не зміг рішить вапрос. Вілкул в трубку крикнув Слава Україні і побіг собі довольний в поле. Добкін взагалі сказав, шо греко-католик", – написав Стельмах у Facebook.

Скріншот допису Андрія Стельмаха у Facebook

Поетеса Тетяна Власова відреагувала на обшуки у Лаврі мемом про тих же священників.

Скріншот допису Тетяни Власової у Facebook

Журналістка Євгенія Подобна порівняла обшуки правоохоронців у Лаврі з сеансом екзорцизму, де у ролі священнослужителів виступили люди у пікселі.

"Не кожен день побачиш як сеанс екзорцизму проводять люди в пікселі", – написала вона у Facebook.

Телеоператор Іван Любиш-Кірдей – один із тих, хто відреагував на вранішні обшуки Лаври мемом:

Зображення: Іван Любиш-Кірдей

Політик Віталій Чепинога написав:

"В Києво-Печерській лаврі з самого ранку почалася велика святкова служба.

Служба безпеки України".

Головлікарка столичної стоматологічної клініки Алла Москаленко зізналася, що після того, як до Києво-Перської Лаври прийшли СБУ та Нацгвардія, вона вперше за багато часу звернулася до Бога.

"Я не дуже релігійна людина. В церкву ходжу зараз рідко. Бо вважаю, що якщо Господь є, і народилася я завдяки його бажанню, то і звернутися до нього я можу без присутності людей у спеціальній формі, які самі себе уповноважили бути його, Господа, представниками на землі.

От сьогодні вранці, після новин про Лавру, в який не була багато років, хоча жила на сусідній вулиці, я набралася впевненості і звернулася до Отця небесного. Своїми словами, як змогла, але дуже щиро. Маю надію", – написала вона у Facebook.

Користувачка Facebook Любов Чарівненко також не оминула увагою ранкове фото з Лаври і прокоментувала сумний погляд митрополита Павла, припустивши, що він "не виспався".

"Як думаєте- це замилювання очей, щоб потім сказати, що нічого не знайшли чи насправді обшук? Але Паша-мерседес щось сумненький, мо просто рано розбудили, не виспався", – зазначила вона.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук припускає, що СБУ прийшли до Лаври через відключення електроенергії, щоб запастися свічками.

"Через відключення електроенергії працівники СБУ з самого ранку скуповують свічки у Лаврі.

Якщо серйозно, сьогоднішній обшук у московських попів особливо приємний, коли згадати, що саме у цей день в 1708 році РПЦ проголосила анафему гетьману Мазепі", – написав Тодорчук у Facebook.

Скріншот допису Олександра Тодорчука у Facebook

Він також прогнозує, що візит правоохоронців стане "сходженням благодатної підозри".

Політик Андрій Осадчук, коментуючи останні новини, заявив, що тепер завдання Служби безпеки полягає в тому, щоб "емоції перетворити на юридичні факти".

Скріншот допису Андрія Осадчука у Facebook

Співробітниця Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Анастасія Соловюк, коментуючи візит СБУ, заявила, що "в ході обшуків у Києво-Печерській Лаврі Бога не виявлено".

Наостанок публікуємо ще кілька прикладів народної творчості:

Скріншот допису Сергія Кошмана у Facebook

Зображення: Валерія Українка/Facebook

Зображення: medgoblin/Twitter

Зображення: Надія Стефурак/Facebook

Зображення: Memagram/Facebook