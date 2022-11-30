При свічах і з ліхтариками: як діти навчаються під час відключень світла. Фото

Яна Осадча журналіст
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30 листопада 2022

Очільниця департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич опублікувала фото школярів, які роблять домашні завдання під час відключень світла.

Діти працюють при свічках, деякі користуються налобними ліхтариками.

Іншим дітям допомагають дорослі: вони тримають освітлювальний прилад, поки учень пише у зошиті.

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"Ось вона, одеська незламність. Якщо наші діти такі, то якими є батьки? Ми – відверті. Ми – шумні. Ми буваємо чимось незадоволені. Але заради цих долоньок, що тримають міцно ручки і шукають інтернет, аби вийти на уроки, ми гори звернемо і море перепливемо", – написала Олена Буйневич.

 Уроки під ліхтарем
 Навчання під час відключень світла
 З допомогою веселіше
 Домашнє завдання має бути виконане!
 Іноді навіть так
 Навчання світло, навіть без світла

Нагадаємо, у Харкові вчителька початкових класів Анна прожила 3 тижні на станції метро, їй довелося працювати прямо на платформі. 

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