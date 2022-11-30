У Львові прооперували руку жінки з невідомою генетичною патологією: мутацію вивчатимуть у Британії

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 листопада 2022

Львівські медики провели пластично-реконструктивну операцію руки жінці із загадковою генетичною патологією, опису якої немає у жодному світовому науковому джерелі.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Пацієнтці, яка приїхала з Миколаївського району – 36 років. Усе життя від народження її нігтьові фаланги були округлими та збільшеними, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Пальці жінки не розгиналися, а кисть навпаки – увесь час була напівзігнута.

Як розповіла пацієнтка медикам, у повсякденному житті ця патологія не заважала їй, утім вона відчувала постійний дискомфорт.

 Лікарі у Львові діагностували невідому генетичну патологію у 36-річної жінки

"Усі свої 36 років вона ховала руки від чужих очей. Все – через загадкову хворобу, що спричинила деформацію пальців рук та ніг", – розповідають у медоб'єднанні.

Щоб здійснити мрію жінки та надати її рукам естетичного вигляду, завідувач першого хірургічного відділення лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич спільно з командою зважився виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Цьому передували тривалі консультації.

Спершу медики взялися оперувати ліву руку. Робили це у два етапи: спершу – пластику сухожилкових структур, а потім – пластику м'яких та кісткових тканин. Після цього лікарі зафіксували кістку в правильному положенні. Операція тривала трохи більше трьох годин і пройшла вдало.

 Наразі хірурги зробили операцію лише на одній руці жінки 

"Вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати в іншу, праву руку жінки. Аби пацієнтка назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала", – наголошують у медоб'єднанні.

 Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

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Після того, як львівські хірурги зіштовхнулися із вказаним викликом, вони попросили колег з Оксфордського університету розглянути випадок пацієнтки. Британські медики після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки охарактеризували патологію як "надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю", і аналогічних випадків вони "досі не зустрічали".

"Більше того, наші спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у їхню лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії", – наголошують у Першому медичному об'єднанні Львова.

Нагадаємо, у Львові врятували немовля з рідкісною патологією кишківника. 

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