Укрпошта ввела в обіг марку "Кримський міст на біс!": де придбати

Поштовий оператор "Укрпошта" ввів в обіг марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує український Крим та РФ.

Про це повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook 4 листопада.

"Сьогодні на нашому Київському мосту, який витримав, запустили марку "Кримський міст на біс!", присвячену тому мосту, який не витримав. Бо все, що справді українське, завжди має в собі певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", – наголошує Смілянський.

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Тираж поштових марок "Кримський міст на біс!" – 2,1 мільйони примірників або 300 тисяч маркових аркушів, з яких 80 тисяч уже розлетілися по передзамовленню.

"Кримський міст на біс!". Фото: Укрпошта

За словами гендиректора "Укрпошти", основний сюжет нової марки – міст, але є й інші художні деталі.

"Наприклад, натяк на фразу "Хватит курить, где попало, курите там, где еще не попало", Байрактар в небі, награбоване орками добро, яке летить в прірву та інше", – додає він.

Фото: Укрпошта

Купити нову поштову марку можна у відділенні "Укрпошти" або на сайті за посиланням. Утім, у компанії попередили, що діють обмеження – можна придбати не більше 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок.

Автором арту, зображеного на новій марці, є художник Юрій Шаповалов.

Фото: Укрпошта

"Зробили це (марку) разом з разом з кримчанином Рустемом Умєровим та автором арту – Юрієм Шаповаловим. Рустем зараз очолює Фонд Держмайна і каже, йому цей міст, після звільнення Криму, на балансі не потрібен. Тому, в "День Народного Единства" на Росіі, побажаємо всім нам скоріш від них від‘єднатися", – додав Смілянський.

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Нагадаємо, на початку жовтня "Укрпошта" відкрила предзамовлення на набір "Кримський міст на біс!".