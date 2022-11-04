Диплом про освіту і шкільний атестат з'являться у "Дії"

У додатку "Дія" з’являться документи про освіту – дипломи та шкільні атестати.

Кабінет міністр підтримав відповідну постанову, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер необхідні документи будуть доступні у цифровому форматі, що спростить їхнє використання.

"Документи в смартфоні замість паперових зможете використати у всіх життєвих ситуаціях. При працевлаштуванні, вступі до університету або оформленні в службі зайнятості", – наголошує глава Мінцифри.

Е-документи про освіту стануть у нагоді, зокрема, українцям, які були змушені покинути рідні міста через активні бойові дії, окупацію тощо. Відновити такі документи – доволі бюрократичний та складний процес, але їхня цифровізація має спростити життя тисячам переселенців, наголошує міністр.

"За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів", – підкреслює Федоров.

Він також додав, що Мінцифри спільно з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою вже починає працювати над розробкою.