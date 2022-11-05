У Канаді дослідники знайшли на льодовику камери з експедиції 1937 року

Канадський дослідник Гріффін Пост знайшов 3 камери свого колеги-дослідника, які той залишив у 1937 році.

Дві з них не пошкоджені, плівки передали на експертизу, повідомляє CNN.

У червні 1937 року Уошберн і його партнер по скелелазінню Роберт Бейтс вирушили на місію, щоб піднятися на гору Луканія – третю за висотою гору в Канаді висотою 5 240 метрів і на той час останню не підкорену вершину Північної Америки. Це частина національного парку та заповідника Клуан.

Вони мали розпочати та завершити своє сходження на льодовику Уолш, на півдорозі на висоті 2667 метрів. Але на льодовику була сльота, тому пілот літака застряг у ній і відмовився повернутися, щоб забрати дослідників.

Фото: CNN

Уошберну та Бейтсу довелось піднятися і спуститися пішки понад 240 км через пустелю до найближчого міста. Однак для цього їм довелося скинути свої речі: 400 кілограмовий тайник спорядження, включаючи намети, альпіністське спорядження та три камери.

Усі ці події описані у книзі "Втеча з Луканії", яку сучасний дослідник Гріффін Пост прочитав 2 роки тому. Упродовж 18 місяців Пост досліджував документи, журнали та кореспонденцію, щоб спробувати точно визначити розташування сховку.

Паралельно з його командою науковці з Оттавського університету дослідили картування льодовиків, щоб зʼясувати – наскільки далеко могло посунутися сховище науковців за 80 років.

Експедиція на льодовик тривала тиждень. Шість днів пошуків нічого не дали.

Архівні фото для орієнтиру

"Останнього ранку я змирився з тим фактом, що ми його не знайдемо, і що настав час рухатися далі. Ми витратили на це багато часу та енергії. Однак у нас залишилося 4 години, щоб завершити. Я знав, що нам потрібно було зробити останній поштовх", – розповів Пост.

До команди шукачів приєдналась гляціолог Дора Меджицька з Оттавського університету. Вона близько опівдня останнього дня помітила візерунок у морені (так званий "уламковий берег", який зазвичай тягнеться вздовж вершини льодовика).

Деякі льодовики час від часу "зростають". Кожен зі своєю швидкістю, у середньому – на 100-200 метрів за рік. Але льодовик Уолша збільшувався та рухався швидше – близько 1 км на рік.

За останні три години пошуків вони перемістилися на 2 кілометри від точки пошуку і майже одразу один із членів команди помітив каністру з пальним.

"Схованка була в напівзакопаному стані. Намети стирчали крізь лід. Деякі речі можна було просто підібрати. Були окуляри, одяг, предмети", – ділиться Пост.

Знахідки на льодовику

Серед знахідок було три камери: пошкоджений аерофотоапарат Fairchild F-8 Вошберна, а також дві цілі кінокамери з плівками.

Їх передали в Оттавський університет, щоб перевірити, чи зможуть вони повернути відзнятий матеріал.

"Шанс того, що ми знайдемо такий маленький сховок на такому величезному льодовику, був невеликим. Усі втратили надію, тому це було справді епічно. Було здивування, недовіра та величезне полегшення", – згадує Меджицька.

На жаль, дослідники Уошберн та Бейтс померли у 2007 році, але Пост і його команда тримають зв'язок з їхніми родинами.