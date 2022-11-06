В Україні від війни постраждали 20% заповідників та 3 млн га лісів – WWF-Україна

Яна Осадча журналіст
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6 листопада 2022

20% природоохоронних територій України потерпають від війни, також через бойові дії постраждали 3 млн га лісів.

Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.

У російській окупації залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

Зокрема, у зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі, території якої є значною частиною природоохоронної мережі Європи і яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Також під загрозою знищення перебуває 16 об’єктів, які захищаються Рамарською конвенцією про водно-болотні угіддя, площею майже 600 тис. га. Ці території мають міжнародне значення, як середовища водоплавних птахів.

 Фото ГУ ДСНС Миколаївської області

Наприклад, водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" площею 7 740 га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення.

"Ці цифри можуть зростати, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", – кажуть в організації.

У WWF також закликають українців, які люблять мандрувати країною, обов’язково попередньо з’ясовувати, чи безпечна територія для відвідування на сайті обласної військової адміністрації.

"Цим ви подбаєте не лише про власну безпеку, а і всього живого на відповідній території", – говорять у Всесвітньому фонді природи.

Нагадаємо, через кораблі окупантів у Чорному морі загинуло, ймовірно, близько 50 тисяч дельфінів.

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