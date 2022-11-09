Українець пробіг 33 літери алфавіту, щоб зібрати кошти на одяг для військових

Киянин Всеволод Севастьянов пробіг 33 літери українського алфавіту за три дні.

Чоловік присвятив забіг Дню української писемності та мови та зібрав частину коштів на зимовий одяг для військового підрозділу, в якому служить його брат.

"Ідея прийшла ще минулого року, але реалізувати зміг лише цьогоріч. Вирішив об'єднати біг, державне свято та можливість зібрати гроші на потреби підрозділу мого брата", – розповів Всеволод "Українській правді. Життя".

Бігун подолав дистанцію майже у 33 кілометри за три дні, йому вдалося зібрати 20 тис. гривень з потрібних 50-ти.

Всеволод Севастьянов пробіг 33 літери українського алфавіту за три дні

"50 тис. грн – сума дуже велика, я вірю, що все вийде. Сухого і теплого одягу багато не буває", – говорить бігун.

За його словами, найважче було подолати першу частину "абетки", 16 км маршруту.

Для створення бігових малюнків Всеволод Севастьянов використовував тематичні мобільні додатки

Для створення своїх бігових малюнків Всеволод Севастьянов використовував тематичні мобільні додатки, які фіксують маршрут пересування під час пробіжки та результати бігових тренувань.

Всеволод Севастьянов і раніше створював нестандартні бігові маршрути по Києву. Він пробігав дистанції, форми яких нагадували тварин і обриси, присвячені національним святам, іграм збірної з футболу і навіть вакцинації.

Оригінальний маршрут бігуна

17 вересня 2021 року у київському парку "Муромець" Севастьянов пробіг свій 51-й авторський малюнок у незвичному GPS форматі, тим самим встановивши рекорд, який зафіксував Національний Реєстр Рекордів України.

Нагадаємо, київський рятувальник Володимир Сковородка пробіг понад 800 кілометрів відстані від столиці України до Варшави, щоб висловити вдячність полякам та назбирати кошти для розмінування водойм, а ультрамарафонець з Прикарпаття Микола Таран пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати кошти на автобус для Збройних сил України.