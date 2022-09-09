Українці в рамках онлайн-пробігу зібрали понад мільйон гривень на бронежилети: як долучитися

До благодійного онлайн-пробігу, в рамках якого хочуть зібрати кошти на бронежилети, долучились учасники з 29 країн та вже вдалось зібрати понад мільйон гривень.

Усього за три тижні доєдналось понад 1000 учасників з усіх куточків України та світу.

Пробіг організували українські організації Львівський Оборонний Кластер, Run Ukraine та Probig.

"Дуже радію, коли бачу, що долучаються не лише професійні бігуни і спортсмени, а й українці з усіх усюд та іноземці, які теж хочуть зробити свій внесок у захист наших захисників.

У нас вже є учасники з Польщі, Франції, Сполучених Штатів Америки та навіть Китаю і Австралії. Люди об’єднуються, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти Україні перемогти. Це надихає!" – каже амбасадорка пробігу Орися Дем’янюк.

Чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк

Багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк регулярно проводить благодійні ініціативи на підтримку армії та постраждалих від війни українців. Свою історію спортсменка розповіла "УП. Життя".

Онлайн-пробіг партнером якого є й "УП.Життя", стартував 19 серпня і триватиме до 19 вересня в онлайн-форматі.

Стати учасником пробігу може кожен охочий з будь-якого куточка України чи світу. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, обрати комфортну для себе дистанцію (21 км, 10 км або ж вільну), локацію та час.

Мінімальна вартість реєстрації – 890 гривень, та кожен учасник може оплатити більше, адже всі 100% коштів від реєстраційного внеску будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для українських військових.

Кожен учасник на згадку про пробіг отримає унікальну медаль із залишків бронесталі, з якої виготовляють бронежилети для українських захисників.