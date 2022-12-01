Скільки триватимуть зимові канікули в школах у різних регіонах України

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 грудня 2022

Зимові канікули в українських школах зазвичай тривали близько двох тижнів. Проте через російську агресію, проблеми з водопостачанням, вимкнення електрики та обстріли навчальний рік та терміни канікул зазнали змін.

Графік відпочинку школярів у різних областях зібрали на сайті Нової української школи за запитами у департаменти освіти.

Відповідно до рішення Міністерства освіти та науки, заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно.

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Очільники усіх навчальних закладів зазначають, що проведення та тривалість канікул залежать від безпекової ситуації та функціонування критичної інфраструктури. 

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Зимові канікули у Рівненській та Тернопільській областях триватимуть у період із 30.12.22 до 14.01.2023 року. В окремих закладах загальної середньої освіти області, які об’єднали осінні і зимові канікули, терміни будуть продовжені.

У більшості закладів обласного підпорядкування Запорізької ОВА з інтернатами (пансіонами) школярі відпочиватимуть з 24/26 грудня до 8/9 січня. Аналогічний графік у більшості шкіл Херсонської, Чернівецької та Запорізької областей.

На Київщині, Миколаївщині, Волині, Вінничині, Сумщині та Черкащині здебільшого канікули триватимуть з 24/26 грудня до 15 січня.

На Луганщині більшість громад затвердили рішення про канікули 24 грудня – 8 січня. 

Інший графік буде у таких громадах:

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  • Біловодська – 18.12.2022 – 06.01.2023;
  • Нижньодуванська, Саатівська, Рубіжанська, Марківська – 26.12.2022 – 08.01.2023;
  • Кремінська – 29.12.2022 – 15.01.2023;
  • Новопсковська – 31.12.2022 – 15.01.2023;
  • Чмирівська – 1.01.2023 – 15.01.2023 року.

Початок канікул у різних школах Полтавської ОВА коливається від 5 грудня 2022 до 2 січня 2023 року, кінець –  від 8 до 26 січня 2023.

На Хмельниччині початок канікул у різних школах запланований на період від 7 грудня 2022 до 2 січня 2023 року, кінець –  від 8 до 30 січня 2023 року. Деякі школи навіть запланували канікули з 30 грудня до 6 березня.

У департаментах освіти Дніпропетровської та Чернігівської ОВА відмовилися надати запитану інформацію. 

Не відповіли на запит департаменти:

  • Донецької;
  • Житомирської;
  • Закарпатської;
  • Івано-Франківської;
  • Кіровоградської;
  • Львівської;
  • Одеської;
  • Харківської ОВА.

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