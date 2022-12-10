1,3 млн людей почали вчити українську: які мови були популярні в Duolingo цьогоріч

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 грудня 2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 1,3 млн користувачів у світі почали вивчати українську мову на знак солідарності. 

Про це повідомляє безкоштовна онлайн-платформа для вивчення мов Duolingo у звіті за 2022 рік, який створили на основі даних понад 500 млн учнів.

"Зацікавленість у вивченні та вживанні української мови в кризових ситуаціях зросла за тиждень після початку війни, досягла піку в кінці березня та залишається стабільною до кінця 2022 року", – йдеться у звіті.

Українська мова найшвидше набирала популярності в країнах, "далеких від конфлікту" (Аргентина, Японія та В’єтнам), а також серед сусідів України. 

Також українську вчили громадяни держав, які приймають найбільшу кількість українських біженців. 

 Фото: michaklootwijk/Depositphotos

За 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії.

У Duolingo виділили країни з найбільшим зростанням користувачів, які вивчають українську мову у 2022 році:

  • Ірландія – 2229%;
  • Німеччина – 1651%;
  • Польща – 1615%;
  • Нідерланди – 1590%;
  • Чехія – 1513%.

 У 2022 році понад 1,3 млн користувачів у світі почали вивчати українську мову на знак солідарності

Найбільше зростання популярності української мови у березні спостерігалося у Польщі, а також у Великій Британії, Німеччині, Чехії та Ірландії.

У 2022 році у Німеччині українська мова опинилася на 15 місці за популярністю серед 40 мов, доступних у Duolingo. Раніше, у 2021 році, вона була на 36 місці.

Зростання кількості тих, хто вивчає українську мову, також зафіксували у Великій Британії.

Українська підскочила на 20 позицій у рейтингу найпопулярніших мов – з 37-го у 2021 році до 17-го місця у 2022 році.

Американці також вивчали українську мову у Duolingo. У США українська мова піднялася в рейтингу з 36 місця до 22 місця у 2022 році.

 У 2022 році найпопулярнішою мовою для вивчення в Duolingo залишається англійська

Самі українці також вивчали іноземні мови під час війни.

Приїзд українських біженців вплинув на мовну статистику у Німеччині: німецька мова стала другою за популярністю мовою для вивчення у 2022 році.

Ймовірно, на це вплинуло те, що Німеччина прийняла понад три чверті млн українців лише в першій половині 2022 року. 

"Війна також спонукав рекордну кількість українців скласти тест з англійської мови Duolingo (DET), щоб підтвердити свій рівень володіння англійською мовою для навчання за кордоном кількість українських іспитів збільшилася на 4000% порівняно з минулим роком", – кажуть у компанії.

При цьому у світі найпопулярнішою мовою для вивчення в Duolingo залишається англійська.

У 2022 році в першу десятку найпопулярніших мов увійшли: англійська, іспанська, французька, німецька, японська, італійська, корейська, китайська, російська та гінді.

Нагадаємо, раніше соціологи виявили, що 57% українців стали більше спілкуватися або перейшли на українську мову з початку повномасштабної війни.

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