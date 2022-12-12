Щоб "надихали на подвиги": у Росії збирають баяни і балалайки для окупантів

У Росії оголосили збір музичних інструментів для мобілізованих, які воюють в Україні, щоб "підтримати їхній бойовий дух".

Відповідне оголошення Міноборони РФ опублікувала адміністрація муніципальної освіти Гагарінське у Санкт-Петербурзі.

Зокрема, росіян просять жертвувати баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки тощо задля "згуртування, натхнення на подвиги і морально-психологічного розвантаження" окупантів, які провадять війну в Україні.

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Пункти збору цих "знарядь моральної підтримки" розгорнули у Санкт-Петербурзі.

Скріншот відповідного оголошення у соцмережі РФ

У російському оборонному відомстві закликали "охочих та небайдужих" на безоплатній основі передавати до згаданих пунктів прийому музичні інструменти на армію. Потім їх відправлять в зону проведення так званої "спецоперації".

Як саме баяни та гітари сприятимуть "підняттю бойового духу" серед російських окупантів – у Міноборони держави-агресорки не пояснили.

Нагадаємо, станом на 12 грудня 2022 року російська армія втратила 94,7 тисяч солдат особового складу.

Нагадаємо, розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли підтвердження тому, що російська армія у березні виявилася неготовою до морозів в Україні. Ймовірно, за 8 місяців великої війни ситуація кардинально не змінилася на краще, адже у листопаді стало відомо, що у Маріуполі учнів та викладачів змушували в’язати теплий одяг, зокрема шкарпетки для російських окупантів.