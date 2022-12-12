Щоб "надихали на подвиги": у Росії збирають баяни і балалайки для окупантів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
598
12 грудня 2022

У Росії оголосили збір музичних інструментів для мобілізованих, які воюють в Україні, щоб "підтримати їхній бойовий дух".

Відповідне оголошення Міноборони РФ опублікувала адміністрація муніципальної освіти Гагарінське у Санкт-Петербурзі.

Зокрема, росіян просять жертвувати баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки тощо задля "згуртування, натхнення на подвиги і морально-психологічного розвантаження" окупантів, які провадять війну в Україні.

Пункти збору цих "знарядь моральної підтримки" розгорнули у Санкт-Петербурзі.

 Скріншот відповідного оголошення у соцмережі РФ

У російському оборонному відомстві закликали "охочих та небайдужих" на безоплатній основі передавати до згаданих пунктів прийому музичні інструменти на армію. Потім їх відправлять в зону проведення так званої "спецоперації".

Як саме баяни та гітари сприятимуть "підняттю бойового духу" серед російських окупантів – у Міноборони держави-агресорки не пояснили.

Нагадаємо, станом на 12 грудня 2022 року російська армія втратила 94,7 тисяч солдат особового складу.

Нагадаємо, розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли підтвердження тому, що російська армія у березні виявилася неготовою до морозів в Україні. Ймовірно, за 8 місяців великої війни ситуація кардинально не змінилася на краще, адже у листопаді стало відомо, що у Маріуполі учнів та викладачів змушували в’язати теплий одяг, зокрема шкарпетки для російських окупантів. 

Читайте також: У Маріуполі вчителі-колаборанти розповідають дітям про "символи РФ", поки ті мерзнуть – радник мера


Реклама:


 435
КУЛЬТУРА

"Мистецтво не може бути без політики" – новий директор Театру на Подолі Богдан Бенюк

 1851
Суспільство

Відбудувати надію. Історії українців, яких війна позбавила дому і які знову отримають житло

Наталія Бужинецька, Тетяна Сащук
 740
Суспільство

Як зробити своє робоче або навчальне місце менш енергозатратним та більш функціональним

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Мистецтво не може бути без політики" – новий директор Театру на Подолі Богдан Бенюк

На Полтавщині дітям заборонять перебувати ввечері на вулиці: деталі
Падіння лева і мавпа-терапевт: 16 найкращих фото тварин від Comedy Wildlife Photography
Прикордонниця виконала "Червону калину" на скрипці в окопі. ВІДЕО
Помер Анджело Бадаламенті ‒ автор "моторошної" музики до серіалу "Твін Пікс"
На Чорногорі продовжує сніжити та морозити. Як виглядає Піп Іван у -15°C
Суспільство

Відбудувати надію. Історії українців, яких війна позбавила дому і які знову отримають житло

Наталія Бужинецька, Тетяна Сащук
Суспільство

Як зробити своє робоче або навчальне місце менш енергозатратним та більш функціональним

PROMOTED