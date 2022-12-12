Скільки триватимуть зимові канікули на Київщині – розповідають в ОВА

Яна Осадча журналіст
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12 грудня 2022

Цьогоріч зимові канікули для школярів Київщині будуть довшими, ніж зазвичай.

Вони триватимуть від трьох до чотирьох тижнів, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період", – кажуть у відомстві.

Зимові канікули 2022-2023 у школах Київщини заплановані на такі дати:

⛄ з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;

⛄ з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах, 

⛄ з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

 Фото:pio3/Depositphotos

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочнуться наприкінці грудня, і триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

Також ранішоже ми писали про те, коли будуть зимові канікули в інших регіонах країни.

Читайте також: Понад чверть українських шкіл перенесуть осінні канікули на зиму – Шкарлет


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