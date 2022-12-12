Жіноча збірна України вперше в історії виграла Кубок світу з боротьби

Жіноча збірна України вперше в історії перемогла на Кубку світу з боротьби, обігравши у фіналі китайську команду.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Змагання проходили в американському місті Коралвілл 10-11 грудня.

Реклама:

До української команди увійшли 10 спортсменок:

Оксана Лівач,

Альбіна Рілля,

Аліна Грушіна-Акобіа,

Юлія Ткач-Остапчук,

Ірина Бондар,

Ірина Коляденко,

Катерина Зелених,

Тетяна Сова-Ріжко,

Алла Бєлінська,

Анастасія Осняч-Шустова.

Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Як повідомляють в Асоціації, українки були в одній групі з командами з Монголії та Японії. Першу команду суперниць українки перемогли з рахунком 7:3, а кількість перемог з японською командою була однаковою – 5:5. Пройти далі українки змогли завдяки класифікаційним очкам.

У фіналі українська команда боролася за перемогу з китайськими спортсменами. В результаті українки здобули шість перемог у 10-ти сутичках та отримали Кубок світу.

Читайте також: Рекорд Гіннеса: у Дніпрі спортсмен шиєю протягнув вагон метро вагою 32,5 тонн

Загалом жіноча збірна України з боротьби втретє здобуває медаль Кубка світу, утім золоту – вперше. У 2005 році українські спортсменки наблизилися до "золота" – посіли друге місце, а у 2002-му – третє.

"Вітаємо команду, тренерів та Асоціацію спортивної боротьби з приголошливим результатом! Ця Перемога безумовно увійде в історію, адже частина спортменок ще у лютому місяці перебували у зоні бойових дій або в окупації. Під час війни українки продемонстрували незламний стержень нашої нації," – наголошують в Асоціації.

Реклама:

Нагадаємо, міністри спорту різних країн вимагають не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.