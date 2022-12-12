Жіноча збірна України вперше в історії виграла Кубок світу з боротьби

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 грудня 2022

Жіноча збірна України вперше в історії перемогла на Кубку світу з боротьби, обігравши у фіналі китайську команду.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Змагання проходили в американському місті Коралвілл 10-11 грудня.

До української команди увійшли 10 спортсменок:

  • Оксана Лівач,
  • Альбіна Рілля,
  • Аліна Грушіна-Акобіа,
  • Юлія Ткач-Остапчук,
  • Ірина Бондар,
  • Ірина Коляденко,
  • Катерина Зелених,
  • Тетяна Сова-Ріжко,
  • Алла Бєлінська,
  • Анастасія Осняч-Шустова.
 Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Як повідомляють в Асоціації, українки були в одній групі з командами з Монголії та Японії. Першу команду суперниць українки перемогли з рахунком 7:3, а кількість перемог з японською командою була однаковою – 5:5. Пройти далі українки змогли завдяки класифікаційним очкам.

У фіналі українська команда боролася за перемогу з китайськими спортсменами. В результаті українки здобули шість перемог у 10-ти сутичках та отримали Кубок світу.

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Загалом жіноча збірна України з боротьби втретє здобуває медаль Кубка світу, утім золоту – вперше. У 2005 році українські спортсменки наблизилися до "золота" – посіли друге місце, а у 2002-му – третє.

"Вітаємо команду, тренерів та Асоціацію спортивної боротьби з приголошливим результатом! Ця Перемога безумовно увійде в історію, адже частина спортменок ще у лютому місяці перебували у зоні бойових дій або в окупації. Під час війни українки продемонстрували незламний стержень нашої нації," – наголошують в Асоціації.

Нагадаємо, міністри спорту різних країн вимагають не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. 

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