Утворилася дірка в стіні: у будинку на Одещині вибухнув газовий балончик. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 грудня 2022

В Одеському районі у багатоповерховому житловому будинку вибухнув туристичний газовий балончик – у квартирі утворилася дірка.

Вибух балончика стався на 19 поверсі по вулиці Академіка Сахарова у селищі Ліски.

Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікно, повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Загиблих та постраждалих немає, кажуть у ДСНС.

 Фото: ДСНС

Наразі причина вибуху встановлюється. А рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки.

 У квартирі на Одещині вибухнув газовий балончик

"Вкотре звертаємось до громадян неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", – наголошують у ДСНС.

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 Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікно

 На щастя, потерпілих немає

Раніше через вибух газового балона у Києві згоріли 2 кіоски, а 5 людей отримали травми.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно користуватися туристичними пальниками, щоб не постраждати.

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