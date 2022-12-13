Утворилася дірка в стіні: у будинку на Одещині вибухнув газовий балончик. ФОТО

В Одеському районі у багатоповерховому житловому будинку вибухнув туристичний газовий балончик – у квартирі утворилася дірка.
Вибух балончика стався на 19 поверсі по вулиці Академіка Сахарова у селищі Ліски.
Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікно, повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Загиблих та постраждалих немає, кажуть у ДСНС.
|Фото: ДСНС
Наразі причина вибуху встановлюється. А рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки.
|У квартирі на Одещині вибухнув газовий балончик
"Вкотре звертаємось до громадян неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", – наголошують у ДСНС.
|Унаслідок вибуху зруйнувалася фасадна стіна та вікно
|На щастя, потерпілих немає
Раніше через вибух газового балона у Києві згоріли 2 кіоски, а 5 людей отримали травми.
Нагадаємо, ми розповідали, як правильно користуватися туристичними пальниками, щоб не постраждати.
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