В Україні створили універсальний довідник для допомоги при евакуації та переселенцям

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 квітня 2022

Контакти організацій і установ, які надають допомогу в умовах воєнного стану тепер є в одному універсальному збірнику.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. 

"У ньому містяться контакти національних гарячих ліній, а також телефони для надання допомоги евакуйованим і переміщеним людям у регіонах", – зазначає посадовець.

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Основними розділами є:

  • евакуація;
  • освіта дітей;
  • медична допомога;
  • гуманітарна допомога;
  • правова допомога;
  • протидія насильству та торгівлі людьми;
  • психологічна допомога;
  • прихисток;
  • пошук військовополонених та загиблих.

Ознайомитись та завантажити довідник можна тут.

 Jim Reardan / Unsplash

Його створили за ініціативи Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

Нагадаємо, активісти в України розробили сайт, на якому постійно оновлюється інформація про втрати окупантів. Кажуть, це як "колискові для дорослих" у воєнний час.

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