В Україні створили універсальний довідник для допомоги при евакуації та переселенцям

Контакти організацій і установ, які надають допомогу в умовах воєнного стану тепер є в одному універсальному збірнику.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"У ньому містяться контакти національних гарячих ліній, а також телефони для надання допомоги евакуйованим і переміщеним людям у регіонах", – зазначає посадовець.

Реклама:

Основними розділами є:

евакуація;

освіта дітей;

медична допомога;

гуманітарна допомога;

правова допомога;

протидія насильству та торгівлі людьми;

психологічна допомога;

прихисток;

пошук військовополонених та загиблих.

Ознайомитись та завантажити довідник можна тут.

Jim Reardan / Unsplash

Його створили за ініціативи Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

Нагадаємо, активісти в України розробили сайт, на якому постійно оновлюється інформація про втрати окупантів. Кажуть, це як "колискові для дорослих" у воєнний час.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.