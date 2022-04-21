В Україні створили універсальний довідник для допомоги при евакуації та переселенцям

Контакти організацій і установ, які надають допомогу в умовах воєнного стану тепер є в одному універсальному збірнику.
Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
"У ньому містяться контакти національних гарячих ліній, а також телефони для надання допомоги евакуйованим і переміщеним людям у регіонах", – зазначає посадовець.
Основними розділами є:
- евакуація;
- освіта дітей;
- медична допомога;
- гуманітарна допомога;
- правова допомога;
- протидія насильству та торгівлі людьми;
- психологічна допомога;
- прихисток;
- пошук військовополонених та загиблих.
Ознайомитись та завантажити довідник можна тут.
|Jim Reardan / Unsplash
Його створили за ініціативи Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).
Нагадаємо, активісти в України розробили сайт, на якому постійно оновлюється інформація про втрати окупантів. Кажуть, це як "колискові для дорослих" у воєнний час.
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