Прикордонниця виконала "Червону калину" на скрипці в окопі. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 грудня 2022

Прикордонниця Марія виконала "Червону калину" – пісню "незламності" – в окопі на скрипці.

Відео з виконанням композиції опублікували на сторінці Державної прикордонної служби.

У відомстві зазначили, що 13 грудня у світі відзначають День скрипки. Тож українські військові теж не лишаються осторонь.

Марія зіграла "Червону Калину" – пісню, яка супроводжує українців вже кілька десятиліть. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення пісня "Червона Калина" стала дуже популярною. Знаковою подією стало виконання пісні на Софійській площі лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Так пісня стала одним з символів війни з Росією.

Композицію активно виконують і за кордоном. Наприклад, у Варшаві парафіяни церкві співали гуртом під колонку священника.

А в Естонії хор у тисячу голосів виконав пісню на підтримку України.

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